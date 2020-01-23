Unity 2019.3 ile Kısa Bilim Kurgu Filmi: "The Heretic" - Teknofeed.COM
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Unity 2019.3 ile Kısa Bilim Kurgu Filmi: “The Heretic”

Unity The Heretic - Dijital İnsan
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Unity tarafından geçen yıl GDC‘de (Game Developers Conference) ilk defa gösterilen sinematik teknolojik demo The Heretic isimli kısa bilim kurgu filmi, artık tamamen izlenebilir durumda. Tamamen izlenebilir dediğimize bakmayın hala 7 dakikalık bir film ama geçen yılın iki katı uzunluğunda.

Bu kısa film, teknolojik sinematik olarak sadece Unity’nin neler yapabildiğini göstermek için ortaya çıkmıştır. Filmin son hali (aşağıda bulabilirsiniz.) sadece Unity 2019.3 kullanılarak oluşturulmuştur.

Unity 2019.3 Kullanılarak Oluşturuldu.

Unity The Heretic - Dijital İnsan

Unity The Heretic – Dijital İnsan

Unity ekibi gerçekçi görünen bir “Dijital İnsan” yaratma çabalarının meyvesini almaya başladı. Filmde yer alan karakter, Unity 2019.3 ile oluşturulmuş olup, kırışıklıklar, gözenekler gibi mikro detayları içeriyor. Hatta dokuların gerçekçi oluşu ve gerçekçi hareketler ile 3D-4D kombinasyonu ile oluşturulmuştur.

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Filmin oluşturuluş sürecine geçtiğimiz Eylül ayında yapılan bir sunumdan ulaşabilirsiniz.

Kaynak: https://www.youtube.com/watch?v=uHD8OfSzCsg

Sınırları zorlayan bu motor, gelecek için neler yapılabileceğini ortaya koyuyor. Önümüzdeki süreçte dijital insan çalışmalarının devam edeceği ve farklı şekillerde karşımıza çıkacağı ise aşikar.

İşte The Heretic Kısa Filmi


Kaynak: https://www.youtube.com/watch?v=iQZobAhgayA

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