Unutulmaz Netflix Dizileri İle Harika Bir Hafta Sonu

Unutulmaz Netflix dizileri başlıklı yazımıza başlarken, önereceğimiz bu diziler sizinle bir bütün haline geleceğini ve dizi karakterleriyle bir aile bağı kuracağınızı şimdiden söyleyelim. Özellikle zamanının büyük bir kısmını ev ortamında geçiren kişilerin bu seçenekleri çok iyi değerlendirmesi gerekir. Sadece ev ortamında olanlar değil aynı zamanda boş vakitlerini değerlendirmek isteyenler için de büyük bir avantajdır.

Birbirinden güzel Netflix dizileri arasından sizler için seçim yaptık! Seçmiş olduğumuz; Stranger Things, The Breaking Bad ve Prison Break dizilerine bu yazımızda ele alacağız. Unutulmaz Netflix dizileri arasına girmeyi başarmış olan bu başarılı yapıtları mutlaka izlemenizi tavsiye ediyoruz.

En İyi Netflix Dizileri

En iyi Netflix diziler hangileri mi? Sizler için hazırlamış olduğumuz en önemli 3 Netflix dizisi..

Stranger Things

Korku ve fantastik dizi severlerin mutlaka izlemesi gereken dizilerden biridir. Dizi, 80 yılları çok iyi bir şekilde aktarabilmesi ve gizemiyle, izleyicilerin dikkatini çekmeyi başarıyor. Stranger Things konusu: İnsanların birbirini çok iyi tanıdığı bir kasaba, bu kasabada bir çocuğun aniden kaybolması, olayların başlamasına neden olur. Küçük çocuğun kaybolması, fantastik ve gizemli olayları beraberinde getirir. Çocuğun ailesi; hiç beklemedikleri bir olayın içerisinde kendilerini bulur ve bu esnada arkadaşları ise; gizemi çözmek için büyük bir mücadelenin içerisine girecektir.

The Breaking Bad

Breaking Bad, mutlaka izlenmesi gereken diziler arasında yer alması ile birlikte, unutulmaz yapıtlar arasına da girmeyi başarıyor. Bu diziyi henüz izlemediyseniz çok şey kaçırıyorsunuz demektir. Breaking Bad konusu: Aile babası olan Walter White, 50 yaşına gelmiş özel bir lisede kimya öğretmenidir. Bu görevini yerine getirirken aynı zamanda ailesine vakit ayırmayı ihmal etmeyen Walter White, namuslu bir kişiliğe de sahiptir. Kısa bir süre sonra kanser olduğunu öğrenir ve tüm dünyası başına yıkılır. Ailesine bir gelecek bırakmak isteyen öğretmen, bu kadar kısa süre içerisinde bir gelecek kuramayacağını da çok iyi bilir. Eski öğrencisi Jesse Pinkman ile uyuşturucu işine girmeye karar verir ve bu karar; onun hayatını tamamen değiştirecektir.

Prison Break

Nefes kesen dizilerden biri olan Prison Break, hapishaneden büyük kaçış planını izleyiciye aktarıyor. Olayların geçtiği Fox River hapishanesi, işlemediği bir suçtan ötürü Lincoln Burrows‘a acımasız davranacaktır. Suç işlemediğinden emin olan kardeşi Michael Scofield, ne pahasına olursa olsun abisi; Lincoln Burrows‘u bu acımasız yerden kurtaracaktır. Abisini kurtarmak için tek bir yol vardır, o da; Fox River hapishanesine girmektir. Planını hayata geçirmek ve hapishaneye girmek için suç işlemeye karar verir.

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