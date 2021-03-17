USB-C ve USB 3: Aralarındaki Fark Nedir?

“USB” deki “U” “evrensel” için standarttır, ancak bunu çevreleyen standartların miktarından asla bilemezsiniz. Çeşitli USB kablolarını, şarj cihazlarını ve hız standartlarını karıştırmak kolaydır. Şimdi ikisine bir göz atalım: USB-C ve USB 3. Farklılıkları ve birlikte nasıl çalıştıklarını anlayabilmeniz için bunları karşılaştıracağız.

USB-C ve USB 3 Arasındaki Temel Fark

İkisi arasındaki temel ayrım, birinin bir tür USB konektörü olması, diğerinin ise genel olarak USB kabloları için bir hız standardı olmasıdır. USB-C, modern cihazlarda bir tür fiziksel bağlantı anlamına gelir. Tersine çevrilebilen ince, uzun oval şekilli bir bağlayıcıdır. Bazı cihazlar, eski USB-A konektörleri veya mikro USB bağlantı noktaları yerine kullanır. Tersine, USB 3, USB cihazları için bir standarttır. Eski ve yeni standartlara kıyasla bir USB kablosu üzerinden ne kadar hızlı veri aktarabileceğinizi belirler. Birlikte nasıl çalıştıklarını daha iyi anlamanıza yardımcı olmak için bunların her birine biraz daha detaylı bakalım.

USB-C Nedir?

2014 yılında piyasaya sürülmeye başladı ve o zamandan beri giderek yaygınlaştı. Modern Android akıllı telefonlarda, kulaklıklarda, PlayStation 5, Xbox Series S | X ve Nintendo Switch kontrol cihazlarında ve başka yerlerde göreceksiniz. Bu daha küçük mobil cihazlarda, büyük ölçüde eski mikro-USB bağlantısının yerini almıştır. Sonunda USB-C, flash sürücüler ve fareler gibi çoğu USB cihazındaki yaygın dikdörtgen şekilli fişler olan USB-A konektörlerinin yerini almaya hazır hale geldi.

USB 3 Nedir?

Bazen USB 3.0 veya USB 3.x olarak adlandırılan USB 3, bir USB kablosunun ne kadar hızlı veri aktarabildiğini söyleyen bir standarttır. Tüm USB-C kabloları USB 3’ü desteklemez ve tüm USB 3 kabloları USB-C konektörünü kullanmaz. Önceki standart olan USB 2.0, yaklaşık 60MB / saniye aktarım kapasitesine sahiptir.

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