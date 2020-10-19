VDS Sanal Sunucular İle Neler Yapılabilir? - Teknofeed.COM

Sunucu hizmetleri kendi içerisinde iki büyük alt alana sahiptir. Bu alanlardan ilki geçmişten günümüze yoğun bir şekilde kullanılmakta olan fiziksel sunuculardır. Bir diğer alan ise giderek popülerliğini arttırmakta olan sanal sunuculardır. Sanal sunucular, özel gereksinim gerektiren projelerde ve hosting hizmetlerinin yetersiz kaldığı noktalarda ön plana çıkmaktadır. Her ne kadar sistemin oluşturulabilmesi ve sanal sunucuların faaliyete geçebilmesi için fiziksel sunucular gerekli olsa da sanal sunucu hizmetinin pek çok avantajı olduğu bilinmektedir. Sanal sunucular da kendi arasında VPS ve VDS olarak ikiye ayrılmaktadır. VDS yani Virtual Dedicated Server VPS’den bazı noktalarda ayrılmaktadır. İki sanal sunucu türünün en büyük farkı vds sunucu üzerindeki donanımı kullanan her kullanıcının farklı işletim sistemi üzerinden işlemlerini gerçekleştirmesidir. VPS’de ise donanımı kullanan tek bir işletim sistemi bulunmaktadır.

VDS sanal sunucular virtuozzo, OpenVZ, vmware, HyperVM ve Microsoft Virtual Server gibi sanallaştırma platformlarından yardım alınarak oluşturulur. Fiziksel donanımlardan yardım alınarak oluşturulan sanal sunuculardaki her kullanıcıya özel olarak ayrılmış RAM miktarı bulunur. Bu miktar kullanılmasa dahi atanmış bir şekilde beklemektedir. Bu sayede diğer kullanıcılar atanan RAM miktarından daha fazlasını kullanmamakta, sunucuyu başka bir kişi kullanmaya başladığı taktirde sorun yaşamamaktadır.

VDS Sanal Sunucular ile Neler Yapılabilir?

VDS Sanal Sunucular düşük maliyetle gereken çözümleri sunabildiği için sunucu ihtiyacı olan pek çok kullanıcı tarafından tercih edilmektedir. Özellikle küçük ölçekli firmaların ya da bireysel şirketlerin sıklıkla tercih ettiği VDS Sanal Sunucular, kişilerin web uygulamalarını ya da sitelerini barındırmalarına olanak sağlamaktadır. Bu barındırma işlemi esnasında VDS sanal sunucular üzerinden veri yedekleme işlemleri yapılabilmekte ve backup özelliği kullanabilmektedir. Şirketler kendilerine ait olanların yanında müşterilerinin de web uygulamaları ve sitelerini VDS üzerinde barındırabilmektedir. Bu sayede firmalar müşterilerine küçük ölçekli web barındırma hizmeti sunabilmektedir. Sanal sunucular sayesinde web barındırma hizmetlerinin yanında e-posta servisleri de sağlanabilir.

VDS, sunucu desteğine ihtiyaç duyan oyunların alt yapılarının oluşturulmasında kullanabilmektedir. Bunun haricinde, performans ve hıza ihtiyaç duyan, şirketin farklı şubeleri tarafından aynı anda kullanılması gereken muhasebe ve haberleşme uygulamaları da sanal sunucular tarafından çalıştırılabilir. Radyo yayını sağlamak isteyen kişiler de vds satın alma hizmetinden faydalanabilirler. VDS sanal sunucular fiziksel sunucularda yaşanan beklenmedik sorunlarda veri kaybını önlemek için yedek sunucu olarak da kullanılabilmektedir.

VDS Sanal Sunucuların Avantajları Nelerdir?

Standart bilgisayarlardan daha farklı ve güçlü donanımlara sahip olan sunucular çoğu zaman kötü niyetli kişiler tarafından saldırıya uğramaktadır. Bu saldırılar herhangi bir site veya oyun aracılığıyla olabildiği gibi küçük bir programdan bulaşan virüs yoluyla da gerçekleştirilebilmektedir. Hem şirketler hem de bireyler için büyük maddi kayıplara sebep olabilen bu saldırılardan korunmak için son kullanıcının yoğun bilgi birikimine, özel yapılandırmalara ve dikkate sahip olması gerekmektedir. Bu gerekliliğe sahip olmayan kullanıcılar risk altında olmamak için deneyimli şirketler ve özel uzmanlar tarafından korunan VDS sanal sunucularından hizmet almalıdır. Alınan hizmet optimum düzeyde güvenliğin sağlanmasına imkân sağlamaktadır.

VDS sayesinde pahalı ekipmanlar almaya gerek olmadığı için düşük maliyete güçlü bir sunucu hizmeti alınabilmektedir. VDS sunucu satın alma ve sanal sunucu kiralama hizmet fiyat ve detaylarına https://www.verigom.com/vds-server sayfasından ulaşabilirsiniz. Verilen ücret karşılığında güvenlikli ve yüksek performanslı sunucu hizmeti alınabildiği gibi 7/24 teknik destekten de faydalanılabilir. Bu durum sorunların ek kısa sürede uzmanlar tarafından çözümlenmesine olanak sağlamaktadır. Bunun yanında VDS sanal sunucularda barınan web siteleri için kısa sürede kaynak artırımı yapılabilmekte, trafik dalgalanmalarından kaynaklanan yavaşlamalar engellenebilmektedir.