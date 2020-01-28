Web Hosting Nedir ve İşiniz İçin Neden Önemlidir?

Hosting hizmeti, kendi web sitesini kurmayı veya web sitesini daha güçlü bir platforma taşımayı düşünen kullanıcıların en önemli ihtiyaçlarından biridir. Web hosting paketleri; web sitenizi veya web uygulamanızı internette yayınlamanızı sağlar. Nasıl ki bilgisayardaki dosya ve verileri kayıt altında tutmak için bir depolama alanına yani sabit diske ihtiyaç duyuyorsak, internet sitelerimizin sağlıklı bir şekilde çalışmasını sağlayan dosya ve veriler için de belirli bir depolama alanına ihtiyaç duyarız. Söz konusu depolama için ev ve ofislerdeki bilgisayarlar yerine bu bilgisayarlardan daha iyi performans gösteren, internet bağlantısı çok daha güçlü olan ve 7 gün 24 saat düzenli çalışan özel bir makine kullanırız. İşte bu özel makineye sunucu, bu sunucu üzerinde depolama alanı kiralamamızı yani barınmamızı sağlayan hizmete de web hosting adını veriyoruz.

Web Hosting Neden Önemlidir?

Paketinizi ve servis sağlayıcınızı dikkatle seçmeniz gerekir çünkü yanlış seçimler işinizi olumsuz yönde etkileyebilir. Barınma hizmeti konusunda yanlış seçimler yaparsanız site güvenliğiniz ve site hızınız doğrudan etkilenecektir. Dışarıdan gelen saldırılara karşı zayıf kalan bir internet sitesinin kullanıcı ziyaretleri önemli oranda düşecektir. Sitenin yüklenme ve açılma hızı da işiniz için hayati öneme sahiptir çünkü hem ziyaretçileriniz hem de Google gibi arama motorlarının algoritmaları sitenizin hızını değerlendirir. Yavaş bir web sitesi hem sahip olduğu ziyaretçi trafiğini kaybedecek hem de arama sonuçlarında alt sıralarda yer alarak yeni ziyaretçi çekme konusunda dezavantajlı olacaktır. İnternet sitenizin yedi gün yirmi dört saat boyunca dünyanın her yerinden ulaşılabilir hale gelmesini sağlayan barınma hizmetleri farklı seçeneklerle karşınıza çıkar. Bu seçenekler hakkında bilgi sahibi olarak internet ortamındaki varlığınız için doğru kararlar verebilirsiniz.

Linux Hosting Nedir? Avantajları Nelerdir?

En popüler barınma hizmetlerinden biri Linux Hosting’tir. Bu barınma seçeneği, Linux altyapısıyla kurulmuş web siteleri için kullanılan bir barındırma aracıdır. Diğer barındırma hizmetlerine göre daha pratik ve daha ekonomik olmasıyla dikkat çeken Linux web hosting, açık kaynak kodlu bir sisteme sahip olması sebebiyle de tercih edilir. PHP desteği sunduğu için Drupal, Joomla ve özellikle WordPress gibi sistemleri yüksek performansla çalıştırır. Ayrıca; Javascript, Java, MySQL ve Oracle gibi veri tabanlarıyla da güçlü iletişim kurar. Dışarıdan gelen müdahale ve saldırılara karşı güçlü bir savunma altyapısına sahip olan Linux, sunucunun bağlantı verimliliğini ifade eden uptime oranında da harikalar yaratır.

Windows Hosting Nedir? Avantajları Nelerdir?

Windows temelli sunucularda barınan ve ASP, ASP.net programlama dilleriyle çalışan barınma hizmetine Windows Hosting ismi verilir. ASP tabanlı web sitelerinde mükemmel performans gösteren Windows Web Hosting; Javascript, HTML, MS Access, MsSQL gibi veri tabanlarıyla birlikte de çalışabilir. Çoğu web sitesi sahibi Linux ve Windows barınma seçenekleri arasında kararsız kalır. Eğer siz de bu iki servis arasında kararsız kaldıysanız, sağlıklı bir seçim yapabilmek için öncelikle programlama dilinizin ve işletim sisteminizin hangi servisle uyumlu olduğunu dikkate almalısınız. Web sitesi geliştiricileri, ekonomik özellikleri ve kullanıcı dostu kullanım araçları sunması sebebiyle genellikle Linux’u tercih ediyor.

Web Hosting Fiyatları Nasıl Belirlenir?

Barınma hizmeti fiyatları yıllık olarak belirlenir çünkü üzerinde alan kiralayacağınız sunucuya sürekli olarak bakım ve server desteği sunulması gerekir. Bir yılı doldurduğunuzda aboneliğiniz iptal edilir ve yeniden ücret ödemeniz gerekir. Fiyatlar; sunucunun band genişliği, kullanılacak olan sunucu alanı ve sunucunun genel performansına göre değişiklik gösterebilir. Sorunsuz bir web hosting hizmeti için Güzel Hosting’i tercih edebilir; internetteki varlığınızla alakalı tüm soru ve sorunlarınızı en iyi hosting firması olarak bilinen Güzel Hosting’in uzman ekibiyle çözüme kavuşturabilirsiniz.