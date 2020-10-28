Whatsapp Sohbeti Süresiz Sessize Al Özelliği Nasıl Yapılır? - Teknofeed.COM

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Whatsapp Sohbeti Süresiz Sessize Al Özelliği Nasıl Yapılır?

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WhatsApp’ın ‘sohbeti her zaman sessize al‘ özelliği beta kullanıcılar tarafından 3 haftadır test edilmekteydi. Bu beklenen özellik nihayet hayata geçirildi. Whatsapp sohbeti süresiz sessize al özelliği ile artık bildirimlerden sıkılmayacaksınız.

WhatsApp Sohbeti Süresiz Sessize Alma Nasıl Yapılır?

Beta sürümde yer alan depolama alanını yönet özelliği hakkında ise henüz bir gelişme bulunmuyor. Dünya çapında en popüler mesajlaşma uygulaması olan WhatsApp, ekim ayının başlarında beta kullanıcıları için faaliyete soktuğu sohbeti süresiz olarak sessize algüncellemesi tüm Android, İos ve Web kullanıcılarının beğenisine sundu. Bahsi geçen özellik gelene kadar bir WhatsApp grubunu sessize almak istediğinizde en fazla 8 saat, 7 gün ya da 1 sene seçenekleri bulunuyordu. WhatsApp uygulaması, yayınlamış olduğu yeni güncelleme sayesinde 1 sene seçeneğini kaldırdı ve bu seçeneğin yerine artık “her zaman” seçeneğini uygulamaya ekledi.

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Gelen bu yeni özellik ile birçok kullanıcının yüzleri güldü diyebiliriz. Sizlerinde tahmin edebileceği gibi bu harika seçeneği işaretlediğinizde söz konusu sohbet, siz yeniden aktif edene kadar sessizde kalmaya sürekli devam ediyor. Herhangi bir sohbeti ya da grubu sessize almak için 2 ayrı yöntem bulunuyor.

Bu işlemde birinci yöntemi uygularken WhatsApp ana ekranında sessize almak istediğiniz sohbetin üzerinde parmağınızı basılı tutun. Daha sonra sağ üstte bulunan ‘sessize alma’ simgesine basarak ne kadar süre ile sessize almak istediğimizi seçin ve onaylayın.

İkinci yöntemde ise sessize almak istediğimiz sohbeti ya da grubu açtıktan sonra önce sağ üstte bulunan seçenekler yani üç nokta simgesine daha sonra ise ‘bildirimleri sessize al’ seçeneğine basın. Bu işlemden sonra açılan pop-up ekranında sohbeti ne kadar süre ile sessize almak istediğinize karar veriyorsunuz ve ‘tamam’a basarak onaylıyorsunuz. WhatsApp’ın bu yeni güncelleme ile depolama yönetimi özelliğini de sunduğu belirtiliyor. Whatsapp uygulamasının 2.20.201.9 ya da 2.20.201.10 sürümlerinde şu anda göremediğimiz bu özelliğin önümüzdeki zamanlarda kullanıcılara sunulacağı tahmin ediliyor.

Yeni depolama yönetim menüsü, WhatsApp uygulamasının telefonunuzda hangi dosyalar ile yer kapladığını da gösteriyor. Bunun yanında silinmesi tavsiye edilen dosyaları da buradan görebilirsiniz. Sonsuza kadar sessize alma özelliği ile gereksiz işlemlere artık dur diyebilirsiniz.

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Whatsapp Sohbeti Süresiz Sessize Al Özelliği Nasıl Yapılır?
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