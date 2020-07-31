İki Ayrı Telefonda Tek WhatsApp Yakında Gelecek!

WhatsApp en popüler anlık mesajlaşma uygulamalarından biridir, ancak WhatsApp’ta bulunmayan, rakiplerinin bir kısmı aynı hesabı birden fazla cihazda kullanma yeteneği gibi çeşitli özellikler vardır. İki ayrı telefonda tek WhatsApp özelliği yakın zamanda piyasaya sürülecek.

Ayrı Telefonda Tek WhatsApp

Bununla birlikte, şirket, kullanıcıların aynı WhatsApp hesabına birden çok cihazdan erişmesine izin verecek bir özelliği test ettikten sonra değişebilir. Özellik şu anda Android beta sürümünde gizlidir. Bu özellik sayesinde iki ayrı telefonda tek WhatsApp olacak. Özellik Bağlantılı Cihazlar olarak adlandırılıyor ve Mac dahil dört adede kadar cihazla aynı WhatsApp hesabının kullanılmasını destekleyebilir. Şirketin, aynı hesapla ek cihazlara giriş yapmak için bir doğrulama kodu gönderebileceği anlaşılıyor.

Şu anda, anlık mesajlaşma uygulaması kullanıcıların benzersiz hesaplarına dönüşen cep telefonu numarasını kullanarak kaydolmalarını gerektiriyor. Aynı hesap, bir QR kodu taranarak WhatsApp Masaüstü veya Web sürümüne giriş yapmak için kullanılabilir. Özellik Android’in Beta sürümünde gizlendiğinden, şirketin test etmeye başlaması planlanmaya devam edecek. Bu nedenle, şirketin güncellemeyi yayınlamaya başlaması çok zaman alacaktır. Ancak şirket bu özelliği testinde uygun bulursa yayınlanacak.

Şimdilik, WhatsApp’ı aynı hesapla birden çok masaüstünde kullanabilirsiniz. Bu, Web için WhatsApp kullanır, ancak yalnızca bir mobil cihaz kullanılabilir. Telefonda sabit bir veri veya internet bağlantısı da zorunludur. Çoklu platform desteğiyle, örneğin iOS ve Android’de aynı hesapla birden fazla cihaz kullanılabilir. Çoklu cihaz desteği geliştirilirken, şu anda beta sürümlerinde küçük iyileştirmeler yapıldığından, çok beklenen karanlık mod neredeyse kullanıma sunuldu. Ancak, sunum için henüz resmi bir tarih yok.