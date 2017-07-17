WhatsApp’ın Yeni Özelliği

İnsanlar tarafından çok sık tercih edilen mesajlaşma uygulaması WhatsApp, son zamanlarda kendisine çok fazla yenilik katmıştır. En son getirmiş olduğu düzenleme ile piyasa da öne çıkan yalan haberlerin önüne geçmeye çalışan şirket, şimdi de kullanıcıların güvenliği amacıyla, yeni bir özellik ön plana atmıştır. Telefonunuzu başkasının eline verme gibi bir zorunluluğunuzun olduğu durumlarda, kişisel mesajlarınızın güvenliği hakkında endişeleriniz olabilir. WhatsApp Yeni Özelliği sayesinde bu duruma çözüm bulacaktır.

WhatsApp Yeni Özelliği İle Mesaj Korunması

Açıklanan verilere göre, WhatsApp Beta sürümünde yeni bir özellik dikkati üzerie çekmeyi başarmıştır. Şu anda kişilerin kullanımına kapalı olsa da yeni beta sürümü ile birlikte parmak izi doğrulama seçeneği sizlere sunulmaktadır. Söz konusu yenilikle birlikte uygulamaya erişim için parmak izinizi kullanmanız gerekecektir. Bununla birlikte belirli zaman aralıklarında kimlik doğrulaması yapmanız gerekir.

WhatsApp uygulamasının yeni özelliğini ne zaman uygulayacağını, ne zaman kullanıma sunacağıyla alakalı bir bilgi şuan için bulunmamaktadır. Uzun süredir geliştirilme aşamasında olduğu bilinen bu özelliğin, sizlerin güvenliği ve korunması açısından kısa bir süre sonra kullanıcılara sunulması beklenmektedir. Bununla beraber, getirilen bu yenilik şimdilik sadece Android telefonlarda geçerli olacaktır. İOS telefonlarda böyle bir özelliği kullanmanız şimdilik mümkün değildir.

Tüm dünya da en çok kullanılan mesajlaşma uygulaması WhatsApp asla yerinde saymamaktadır. Neredeyse her hafta sizleri yeni bir özellikle karşılaştırmaktadır. Son çıkan diğer bir özellik ise WhatsApp Business uygulamasının beta sürümünü indirerek, yalan haberlerin önüne kolay bir şekilde geçebilirsiniz.

Bu programın beta sürümü ile işletmeler kısa link kullanmaya başlıyor. Bu nedenle, işletmeler müşterilerine daha kolay şekilde ulaşabiliyor. WhatsApp Business tarafında böyleyken, Android Beta sürümü için de çalışmalar devam etmektedir.

WhatsApp Android Beta sürümünde olması beklenen özellikler, yalan haberlerin yayılmasını engellemek için gelmektedir. İletildi Bilgisi ve sık iletildi özellikleri sayesinde yalan haberlerin önüne geçildiği gibi, aynı zamanda İletildi bilgisinin kullanıcıya kaç kez iletildiğini de kontrol etme şansınız bulunmaktadır. Sık iletildi özelliği de bir mesajın ne kadar çok iletildiğini kullanıcıya göstermektedir. Eğer bir mesaj 4 defadan daha fazla iletildiyse, bu sık iletildi olarak gösterilecektir.