Will Smith’in Oynadığı Aladdin Filminden Fragman Yayınlandı

24 Mayıs tarihinde vizyona girecek olan Aladdin filminden güzel bir fragman geldi, şimdiden iyi seyirler...

2019 senesine girmemizle birlikte en çok merak edilen yapımların vizyona girmesine de az vakit kalıyor diyebiliriz. Will Smith isminin başrol de oynadığı Aladdin filminden ilk tanıtım filmi yayınlandı. Will Smith ismine, Mena Massoud ve Naomi Scott isimleri de eşlik ediyor.

Disney dünyası Aladdin’i baştan yaratıyor ! Temelinde orjinal filmin özlerini taşıyacak olan yeni filmde aladdin ve sihirli lambasının hikayesine tekrardan tanıklık edeceğiz.

Lambadan çıkan sevimli cinimizi ünlü Will Smith canlandırmakta ve onun yanında Aladdin karakterine ise ünlü amazon yapımı jack ryan dizisinden tanıyacağınız Mena Massoud canlandırıyor. Aladdin karakterinin büyük aşkını ise Power Rangers filminden tanıyacağımız Naomi Scott hayat vermekte.

24 Mayıs 2019 tarihinde beyaz perdedeki yerini alacak olan Aladdin, bakalım istediği başarıyı yakalayabilecek mi ?

Aladdin’nin fragmanını hemen aşağıdan izleyebilirsiniz.