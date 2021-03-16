Windows 10’da Fotoğrafları Birleştirmenin 2 Kolay Yolu

Fotoğraflarınızı Windows PC’nizde yan yana koymak istemenizin çeşitli nedenleri vardır. Neyse ki, bilgisayarınız bunu çok fazla güçlük çekmeden yapmanın birkaç yolunu sunar. Fotoğraflarınızı birleştirmek için yerleşik bir uygulama kullanabilir veya fotoğrafları birleştirme için Komut İstemi’nden bir komut çalıştırabilirsiniz. Burada size Windows’ta bu iki yolu kullanarak fotoğrafları nasıl birleştireceğinizi göstereceğiz.

Windows’ta Paint 3D Kullanarak Fotoğrafları Birleştirme

Paint 3D, Windows 10’daki yerleşik uygulamalardan biridir ve bu uygulamayı fotoğraflarınızı büyük ölçüde geliştirmek ve düzenlemek için kullanabilirsiniz. Bu uygulama, fotoğraflarınızı yan yana koymanıza olanak tanır, bu da üçüncü taraf bir uygulamaya ihtiyacınız olmadığı anlamına gelir. Paint 3D kullanarak iki fotoğrafı yatay olarak birleştirelim. Her iki fotoğrafın yüksekliği aynı. Fotoğraflarınızın farklı yükseklikleri varsa, aşağıdaki prosedürde bazı değerleri ayarlamanız gerekecektir.

İlk fotoğrafınızı sağ tıklayın, Özellikler’i seçin, Ayrıntılar sekmesini açın ve fotoğrafınızın genişliğini not edin. Bu bir sonraki görüntülenen Boyutlar içinde Görüntü bölümüne. Yukarıdakileri ikinci fotoğrafınız için de yapın. Her iki fotoğrafınızın genişliğini ekleyin ve sonucu aklınızda bulundurun. Paint 3D’yi başlatın ve yeni bir proje oluşturmak için Yeni’ye tıklayın. Click Tuval’i üstünde, daha sonra seçimi kaldırmaları hem boy oranını kilitle ve tuval ile yeniden boyutlandırma görüntü sağda. Genişlik kutusuna her iki fotoğrafınızın genişliğinin toplamını girin. Yükseklik kutusuna fotoğraflarınızın yüksekliğini girin. Yükseklik için toplamı yapmanıza gerek yok. Ardından değişiklikleri uygulamak için Enter tuşuna basın. Sol üstteki Menü’ye tıklayın ve sonraki ekranda Ekle’yi seçin. Birleştirmek istediğiniz ilk fotoğrafı seçin. Kanvasınıza eklenecek. Yeni eklediğiniz fotoğrafı tamamen sola sürükleyin. Solda, üstte ve altta beyaz boşluk olmadığından emin olun. Click Menu üst-sol tekrar basıp Ekle. Bu sefer birleştirmek istediğiniz ikinci fotoğrafı seçin. İkinci fotoğrafınızı tamamen sağa sürükleyin. Fotoğrafın ilk fotoğrafınızın hiçbir kısmını kapsamadığından emin olun. Artık her iki fotoğrafınız da güzelce birleştirilmelidir. Bu kombinasyonu tek bir resim olarak kaydetmek için sol üstteki Menü’ye tıklayın ve Kaydet’i seçin. Fotoğrafınızı kaydetmek için bir klasör seçin, fotoğrafınız için bir ad girin ve Kaydet’i tıklayın.

Windows’ta ImageMagick Kullanarak Fotoğrafları Birleştirme

ImageMagick, Windows PC’nizdeki Komut İstemi’ni kullanarak fotoğrafları birleştirmenizi sağlayan ücretsiz bir yardımcı programdır. Temel olarak bir komut vermeniz gerekir ve yardımcı program, belirtilen tüm fotoğraflarınızı tek bir fotoğrafta birleştirir. Başının üzerinde ImageMagick web sitesi ve indirme ve PC’nizde programı yükleyin. Komut İstemi’nden kullanacağınız için yardımcı programı başlatmanız gerekmez. Başlat menüsünü açın, Komut İstemi’ni arayın ve arama sonuçlarında bu yardımcı programı tıklayın. Fotoğraflarınızın masaüstünüze yerleştirildiğini varsayarak, masaüstünüzü geçerli çalışma dizini yapmak için Komut İstemi’nde aşağıdaki komutu çalıştırın: cd desktop Fotoğraflarınız başka bir yerdeyse, cd ve ardından fotoğraflar klasörünüzün tam yolunu yazın. Klasörünüzün yolunda boşluklar varsa, yolu çift tırnak içine alın. png ve 2.png adlı iki fotoğrafı sonuç.png adlı yeni bir dosyada birleştirmek için aşağıdaki komutu çalıştırın . Elbette bu isimleri gerçek fotoğraflarınızın isimleriyle değiştirmeniz gerekiyor. magick convert +append 1.png 2.png result.png Birleştirilmiş fotoğraf dosyanız, orijinal fotoğraflarınızla aynı klasöre kaydedilecektir.

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