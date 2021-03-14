Xiaomi ABD kara listesinden çıkarıldı mı? Huawei için umut var mı?
takipçi satın alinstagram takipçi satın altwitter takipçi satın altiktok takipçi satın alyoutube abone satın alfacebook takipçi satın altwitch takipçi satın al

Son Haberler

YouTube Premium APK İle Reklamlara Son!
Windows 10’da Fotoğrafları Birleştirmenin 2 Kolay Yolu
Windows 10 Bilgisayarda Yazı Tipleri Nasıl Bulunur ve Kaldırılır?
Kablosuz Şarj Özelliği Olan En Ucuz 10 Telefon
Mac’te Rahatsız Etmeyin Nasıl Kullanılır?
Dying Light 2 Hakkında Yeni Bilgiler Bu Hafta Açıklanacak
Xiaomi ABD kara listesinden çıkarıldı mı? Huawei için umut var mı?
TikTok Hesabınızdan Nasıl Para Çekilir?
Google Chrome Tarayıcısında Güvenlik Kontrolü Nasıl Yapılır?
Facebook’unuzda Oturum Açmış Diğer Cihazları Bulma ve Kaldırma

Xiaomi ABD kara listesinden çıkarıldı mı? Huawei için umut var mı?

admin
2 dk okuma süresi
Xiaomi ABD kara listesinden çıkarıldı mı? Huawei için umut var mı?
Okunuyor Xiaomi ABD kara listesinden çıkarıldı mı? Huawei için umut var mı?

Dünyanın diğer tarafından küreselleşmiş rekabet için gerçekten önemli haberler geliyor, dünyanın birçok yerinden Xiaomi kullanıcısı Xiaomi ABD kara listesinden çıkarıldı mı? diye internette bilgiler ararken bir son dakika haberi ABD bölge mahkemesinden geldi, Trump’ın Xiaomi’ye Ocak ayında koyduğu bir dizi yasağı kaldırdı.

Bunun ile birlikte, Xiaomi’nin yer aldığı aynı kara listede Huawei’nin de yer aldığı unutulmamalıdır, Huawei bu kısıtlamaların en büyüğünü almış durumda ve eski günlerine dönebilmiş değil.

huawei p40

Geçmişte Huawei için ne olmuştu, Trump Huawei’yi neden kara listeye aldı?

Bu krizin nedeni olarak sayabileceğimiz bir vaka 2012 senesinde yaşandı. Obama dönemindeki idare, Huawei’ye ilişkin olan cihazların kullanımını yasaklamıştı. Günümüze dönersek, kavganın çıkış noktası bir liderler zirvesi. 2018 senesinde Arjantin’de yapılan G20 zirvesinde esasları atılan bu kriz, Trump’ın Çin’e ilave vergiler uygulayacağını duyurusuyla başlamıştı.

Trump hükümetinin kararının arkasındaki bir diğer sebep, şirketin Çin ordusuyla ilişkilerinin olmasıydı ve bu, markanın menkul kıymetlerini hiçbir şekilde harcayamayan ve satın alamayan yatırımcılar için yasağı tetikledi.

Xiaomi ABD kara listesinden çıkarıldı mı

Xiaomi ABD kara listesinden çıkarıldı mı?

Açıkçası Xiaomi, savunmasını derhal kurdu ve alınan kararların tamamen yasadışı ve anayasaya aykırı olduğu gerekçesiyle savunma bakanlığı ofislerine şikayette bulundu. Ayrıca Çin ordusuyla hiçbir zaman ilişkisi olmadığını ve uygulanan yasakların hem şirketin kendisi, hem de ABD’li yatırımcılar için yıkıcı sonuçları olduğunu bildirdi.

12 Mart’ta Bölge Mahkemesi, Xiaomi’nin haksız yere eklenen kara listeden derhal çıkarılmasını emrettiğini ifade etti. Şirket, atamanın hukuka aykırılığını ve bu devletin etkilediği zararları talep ederek yeniden mahkemeye gitmeyi planlamaktadır.

 

Xiaomi, yıllar içinde tüketicilere en şaşırtıcı ürünleri dürüst fiyatlarla sunan, küresel ortaklarıyla yorulmadan ve kararlılıkla çalışmaya devam edecek genç ve dinamik bir teknoloji şirketidir.

Ve Huawei? En azından Xiaomi’nin izlediği süreçten yararlanabilir. Huawei içinde sürecin nasıl sonuçlanacağını bekleyip göreceğiz.

 

 

Xiaomi Mi 10T Lite satın alınabilir ve piyasaya sürülen uygun fiyatlı diyebileceğimiz akıllı telefonlardan biridir ve hala uzun yıllardır kullanabilirsiniz.

Ayrıca Xiaomi Redmi Note 9 Pro 128 GB modelinide seçenekler arasında değerlendirebilirsiniz. Her iki cihazda fiyatına göre kullanabileceğiniz güzel cihazlardır.

 

Bir önceki yazımız olan Hotmail Hesabı Açma başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.

Related posts:

  1. ABD’den Huawei Satışına Yasak!
  2. Huawei P8 iPhone Severler İçin Geliyor !
  3. Huawei Verizon’a Patent Davası Açtı
  4. Xiaomi yeni modemlerini duyurdu: Mi Wifi Nano

Bu Yazı İçin Ne Düşünüyorsun?

Etiketler
Benzer yazılar
Hotmail Hesabı Açma

Hotmail Hesabı Açma

Bedava Beinconnect, Hopi ve Mobil İnternet Kazanma Fırsatı

Bedava Beinconnect, Hopi ve Mobil İnternet Kazanma Fırsatı

IGG’den Tüm Çalışanlarına Pandemi Dönemi İçin Destek Primi Girişimi!

IGG’den Tüm Çalışanlarına Pandemi Dönemi İçin Destek Primi Girişimi!

Gizli Numaradan Arayanı Bulma

Gizli Numaradan Arayanı Bulma

Yapılan Yorumlar
Bir Yorum Yapın