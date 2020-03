Xiaomi Mi 10 Serisi 27 Mart'ta Piyasada - Teknofeed.COM

MWC 2020 etkinliğinin başlamasıyla birlikte firmaların açıklamaları peşpeşe geliyor. Xiaomi, yeni serisi Xiaomi Mi 10 ve Mi 10 Pro’nun lansmanı için tarih verdi. Firma yeni modelin 27 Mart’ta çevrimiçi bir etkinlikle açıklayacağını bildirdi.

Telefonun küresel pazarlardaki lansmanı, dünya çapında piyasaya sürülmesinin neredeyse bir ay sonra gerçekleşecek. Fakat bu gecikmenin satış tarihine bir etki etmesi beklenmiyor. Bu nedenle, telefon lansman tarihinden kısa bir süre sonra satışa çıkabilir.

Bugüne kadar, Mi 10 serisi telefonlar Çin’de satışa çıkarılmıştı ve oldukça popülerdi. Şimdi ise dünyada hedeflerini yükselttiler.

Enough waiting!

See you on March 27th!

Make sure you tune in to get all the details.#Mi10 #LightsCameraAction pic.twitter.com/8nNJ4Alyth

— Xiaomi (@Xiaomi) March 6, 2020