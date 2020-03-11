Xiaomi Mi 10 Serisi 27 Mart'ta Piyasada - Teknofeed.COM
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Xiaomi Mi 10 Serisi 27 Mart’ta Piyasada

Xiaomi Mi 10 serisi piyasaya sürüldükten sonra lansman yapılarak tanıtılacak.
Xiaomi Mi 10 Serisi 27 Mart'ta Piyasada
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MWC 2020 etkinliğinin başlamasıyla birlikte firmaların açıklamaları peşpeşe geliyor. Xiaomi, yeni serisi Xiaomi Mi 10 ve Mi 10 Pro’nun lansmanı için tarih verdi. Firma yeni modelin 27 Mart’ta çevrimiçi bir etkinlikle açıklayacağını bildirdi.

Telefon Piyasada, Lansman 1 Ay Sonra

Xiaomi Mi10 Serisi Lansman Tarihi

Xiaomi Mi 10 Serisi Lansman Tarihi

Telefonun küresel pazarlardaki lansmanı, dünya çapında piyasaya sürülmesinin neredeyse bir ay sonra gerçekleşecek. Fakat bu gecikmenin satış tarihine bir etki etmesi beklenmiyor. Bu nedenle, telefon lansman tarihinden kısa bir süre sonra satışa çıkabilir.

Xiaomi Mi 10 Serisi Çin’den Sonra Dünya’da Satışta

Bugüne kadar, Mi 10 serisi telefonlar Çin’de satışa çıkarılmıştı ve oldukça popülerdi. Şimdi ise dünyada hedeflerini yükselttiler.

İşte Mi 10 Serisi Genel Özellikleri

Mi 10 serisi kavisli kenarları 6.67 inç 1080p AMOLED ekrana sahip. Hem Mi 10 hem de Mi 10 Pro, 5G destekli Qualcomm Snapdragon 865 yonga setine ile geliyor. Telefonların 8GB ve 12GB RAM ile seçenekleri bulunuyor.

Telefonlardan Mi 10 Pro’nun 20 megapiksel ultra geniş kamera, 12 megapiksel telefoto kamera ve F1.6 lensli 108 megapiksel ana kamerası bulunuyor.

Telefon 20 megapiksel selfie kamera kullanıyor. Mi 10 ayrıca 50W hızlı kablolu şarjla gelen 4780mAh bataryasıyla geliyor. Ancak daha hızlı şarj için 65W hızlı şarj cihazı seçeneği bulunuyor.

Mi 10 Serisi Fiyatları

Mi 10 Pro fiyatlandırması, 8 GB RAM ve 256 GB depolama alanına sahip 4500 TL olması bekleniyor. CNY’den (yaklaşık 50.500 Rs) başlar. 12GB RAM ve 256GB depolama alanı seçeneğine sahip telefonun ise 5300 TL fiyata sahip olması bekleniyor.

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