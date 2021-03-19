Xiaomi Redmi Note 9 Pro Kasma Sorunu ve Çözümü!

Ülkemizdeki popüler markalardan Xiaomi geçtiğimiz yıl uygun fiyatlı Xiaomi Redmi Note 9 ve Pro modellerini piyasaya sürdü. Dünyada olduğu gibi ülkemiz dede kullanıcıların en büyük şikayeti Xiaomi Redmi Note 9 ve Pro kasma sorunu oldu. Eğer siz de bu problemden şikayet ediyorsanız yazımızın devamında sorunun çözümünü anlatacağız.

Xiaomi Redmi Note 9 Serisi Neden Kasıyor ?

Sorumuzun cevabını vermeden önce redmi note 9 pronun özelliklerine göz atalım:

Boyutları 165.8 x 76.7 x 8.8 mm, ağırlık olarak ise 209 gramdır.

IPS LCD ekranı 6.67″ inç büyüklüğündedir.

Çözünürlük 1080 x 2400 piksel olup, inç başına düşen piksel yoğunluğu 395 ppi olarak yer almakta.

Ön kamerası 16 MP değerindedir.

Arka tarafta 64 MP dörtlü kamera.

İşlemcisi olarak ise Octa-core (2×2.3 GHz Kryo 465 Gold & 6×1.8 GHz Kryo 465 Silver)

64GB hafıza ve 4GB RAM, 128GB hafıza ve 6GB RAM seçenekleri.

Batarya gücü 5020 mAh.

Bu tür donma vb problemler, aklımıza gelebilecek birçok markanın modellerinde yaşanmaktadır. Bunların başlıca sebepleri ise yüksek işlem gerektiren uygulama oyun vb programları kullanmanız veya yazılımsal hatalardan kaynaklanmaktadır. Bu yüzden hiç korkmanıza gerek yok. Bundan sonra aşağıda verdiğim yöntemleri uygulayarak cihaz performansınızı arttırabileceksiniz.

Xiaomi Redmi Note 9 Pro Kasma Sorunu Çözüm Yolları

Öncelikli olarak yapmamız gerekenler genel performans arttırıcı uygulamalar. Bunlar neler?

İlk önce bir antivirüs programı indirip virüs taraması yapıyoruz. Virüs var ise virüsleri siliyoruz.

Ram temizleyici, telefon hızlandırıcı vb programlar yüklü ise bu programları telefondan mutlaka kaldırın.

Gereksiz uygulamaları ve dosyaları telefondan silerek daha fazla boş depolama alanı bulundurun.

Ayarlar > Depolama > Önbelleği temizle derseniz gereksiz dosyalar silinecektir.

Ayarlar >Güncelleme kısmından android sürümünüzü mutlaka kontrol edin. Önemli bir hatırlatma yapacağım burda eğer yeni sürüm varsa internetten sürüm numarası ile aratın. O güncellemeyi yapanların sorun yaşayıp yaşamadığını kontrol edin ve sonra güncellemenizi yapın.

Telefona farklı bir görsellik katsın diye orjinal olmayan bir tema, launcher vb uygulama kurdu iseniz onları cihazınızdan kaldırın.

Telefon şarjda iken kesinlikle oynamayın.

Tüm tavsiyelerden sonra hala performans sorunu yaşıyor iseniz son birkaç önerim daha olacak. Son yöntem olarak developer (geliştirici) modunu aktifleştirin. Şimdi yazacağım sıralamaya uyarsanız işlem sonunda developer (geliştirici) modu aktif olacaktır.

Telefonumuzun ayarlar kısmına giriyoruz.

Ayarlar > Telefon Hakkında > MIUI sürümüne yeni bir sekme açılana kadar basıyoruz.

Daha sonra Ayarlar > Ek ayarlar > Geliştirici diyoruz.

Buradan HW Overlays kısmını kapalı ise açıyoruz. Sizin telefonda açık ama kasma problemi yaşıyorsanız tam tersini yaparak kapatabilirsiniz.

HW overlays kısmını sağa kaydırın. ”Disable HW overlays” kısmı açık olmalı. (En alttan yukarıya doğru gidin, Media sekmesinin bir üstünde)