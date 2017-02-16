Yeni bir Ghost Recon geliyor: Blackpoint

Ubisoft’un Ghost Recon dünya prömiyeri etkinliğinden bir gün önce, yeni oyun olduğu iddia edilen bir sızıntının Reddit üzerinde ‘Blackpoint’ ismiyle paylaşıldığı belirtildi.

Sızıntının, Ubisoft’un çevrimiçi mağazasındaki bir listelemeden alındığı söylendi. Paylaşılan görüntü oyuna ait bir Collector’s Edition’ın içeriği hakkındaydı. Bu Collector’s Edition, The Punisher dizisinden tanıdığımız Jon Bernthal’ın canlandırdığı, serinin en son oyunu Wildlands’e eklenen Operation Oracle eklentisinde yer alan Code D. Walker karakterine ait bir figür içeriyor.

Reddit’de yer alan bir yorumda, 4 Ekim 2019’da PlayStation 4, Xbox One ve PC’de yayınlanacağı da dahil olmak üzere, onaylanmamış oyun hakkında ayrıntılı söylentiler paylaşıldı. Oyunun Season 1 Pass ile beraber satılacağı ve bu ücretli Season Pass’in yeni haritalar, görevler ve silahlar içereceği söyleniyor.