Yeni Call of Duty açıklanmak üzere

Bir sonraki Call of Duty oyunu önümüzdeki iki ay içinde açıklanacak.

Şirketin 2019’un ilk çeyreğinin sonuçlarını görüşen dünkü Activision mali çağrısı sırasında, uzun süredir devam eden serinini bir sonraki oyunun 2019’un ikinci çeyreğinde açıklanacağı doğrulandı.

2019’un ikinci çeyreği 30 Haziran’da sona erecek. E3 2019’un bu zaman diliminde yer alacak olması sebebiyle Activision’ın yeni Call of Duty duyurusunu bu sıralarda yapacağı bekleniyor. Activision, en son Call of Duty duyurusunu hemen E3 öncesinde özel bir etkinlikte yaparak ilgileri üzerinde toplamayı başarmıştı.

Alınan bilgilerde oyunun hangi tarihte ve nerede geçeceği hakkında bilgi verilmedi. Infinity Ward’un yapımcılığını üstleneceği bu yeni Call of Duty, muhtemelen diğer Infinity Ward Call of Duty’leri gibi dünyaca fenomen çoklu oyuncu modunun yanında hikaye ağırlıklı bir oynanış sunmaya çalışacak.

Yapımcının geliştirdiği son Call of Duty olan ve bir sci-fi kurgusuna sahip olan Infinite Warfare’in aldığı yoğun eleştirilerden sonra hayranlar oyunun bir kez daha geçmişe ya da modern dünyaya dönmesini istiyor.

Ayrıca Activision’ın geçtiğimiz günlerde yaptığı bir Instagram paylaşımı üzerine, yeni gelecek Call of Duty’nin Modern Warfare 4 olabileceği söylentileri de artmış durumda.