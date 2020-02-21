Young Summit’20 Bilim ve Teknoloji Zirvesi - Basın Bülteni - Teknofeed.COM

BİGENÇ Derneği tarafından organize edilen Young Summit’20 Bilim ve Teknoloji Zirvesi ile youngathonları, 14-15 Mart tarihinde Bilgiyi Ticaretleştirme Merkezinde (BTM) yüzlerce liseli ve üniversiteli gencin katılımıyla gerçekleşecek!

Geçtiğimiz yıl BİGENÇ Derneği’nin Birleşmiş Milletlerin belirlemiş olduğu Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri doğrultusunda çevre ve enerji temasıyla Yıldız Teknik Üniversitesi’nde organize ettiği Young Summit’19 birçok başarılı girişim fikrinin ortaya çıkmasını sağladı.

Her yıl farklı bir temaya odaklanarak 17 küresel kalkınma hedeflerinin tamamı üzerine gençlerin girişim projeleri üretmelerini sağlayan YoungSummit etkinliğinin bu yılki teması Bilim ve Teknoloji. Bu tema kapsamında 2 günlük programın ilk gününde konuşmaların olacağı zirve ve 2. günü de kapsayacak youngathon yapılacaktır. YoungSummit zirvesinde; Chado, MobilExpress, Worquarters şirketlerinin kurucu partneri Tunç Berkman, Turkcell Strateji ve Dijital Dönüşün Yöneticisi Murat Sanal, DesnetCeosu Ömer Ekinci ve Üretken Akademi Başkanı Kadir Can Akkoyun konuşmacı olacaklar. Youngathonlarda ise katılımcılar konularına göre belirlenmiş bilim teknoloji vakaları (yapay zeka-nesnelerin interneti-sanal dünyalar-blockchain-tarım teknolojileri-elektronik atıklar) üzerine girişim projeleri üretecekler. Üretilen projeler jüriye sunulduktan sonra başarılı olan ilk 3 girişim fikri BTM ve BİGENÇ Derneği tarafından hayata geçirilmesi için desteklenecek.

Young Summit’20 sadece 2 günlük bir etkinlik olarak kalmayıp bu etkinlikten çıkan girişimler küresel kalkınma hedefleri doğrultusunda çalışmaya devam edecek. BIGENÇ Derneği etkinliğin başvurularını açmış olup başvurular 10 Mart’a kadar devam ediyor.

http://youngsummit.org/