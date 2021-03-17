Youtubenin hikayesine göz atarsak 2005 yılında kurulmuş ve 2006 da Google tarafından satın alınarak Google bünyesine geçmiş. Youtube tüm dünyada olduğu gibi ülkemizdede milyonlarca kişi tarafından izlenmektedir. Fakat bir o kadarda Youtube hesabını silmek isteyen kullanıcı bulunmaktadır. Bu makalemizde sizlere youtube hesabı nasıl silinir onu anlatacağız.

YouTube Hesabı Nasıl Silinir?

Youtube hesabını silmek için yapılması gerekenleri basit ve herkesin yapabileceği şekilde anlatmaya çalışacağım. Hesap silme işlemlerine başlamak için öncelikle aşağıda bıraktığım linki kopyalayıp tarayıcıda açıyoruz.

Youtube Hesap Silme Linki: https://myaccount.google.com/preferences#deleteservices

Yukarıdaki linke tıkladığınızda “Bir hizmeti veya hesabınızı silin.” başlıklı bir pencere açılacaktır. Eğer oturum açmamışsanız oturum açın uyarısı ile karşılaşacaksınız. Oturum açtıktan sonra önemli bilgileriniz varsa verilerinizi indirin kısmından arşiv dosyası oluşturabilirsiniz. Bundan sonra bir google hizmetini silin kısmından bir hizmeti silin sekmesini açıyoruz. Bağlantıya tıkladıktan sonra açılan ekranda güvenlik amaçlı sizden tekrar şifrenizi soracaktır. Açılan pencerede şifre bilgilerinizi girin ve işleme devam edin. Bu aşamadan sonra Google hesabınıza bağlı ürünlerin listelendiği yeni bir saya ile karşılaşacaksınız. Bundan sonra açılan sayfada Youtube hizmetini bulun ve Youtube’nin bulunduğu satırın sonunda yer alan çöp kutusu simgesine tıklayın. Bu işlemden sonra artık Youtube hesabınız kalıcı olarak silinecektir.

Youtube Kanal Silme

Makalemizin ilk bölümünde sizlere youtube hesap silme işlemini anlattık. Bu bölümünde ise youtube kanal silme işlemini anlatacağız. Ayrıca youtube hesabınızı silmeden sadece kanalınızı silmekte mümkün. Öncelikle google hesabımıza giriş yapıyoruz. sonrasında ise aşağıda bıraktığım linki yeni bir sekmede açıyoruz.

Youtube Kanal Silme Linki: https://www.youtube.com/account_advanced

Resimdede gördüğünüz üzere sayfanın en altında kanalı sil başlığına tıklıyoruz. Bundan sonra “Gelişmiş.” başlıklı yeni bir sayfa çıkacak karşımıza. Eğer kanalı silmekte kararlı iseniz bu sayfadaki uyarıları dikkatlice okuyun. Sonrasında sayfanın en alt kısmında bulunan “Kanalı sil.” etiketli düğmeye tıklayın. Bundan böyle youtube kanalınızı kalıcı olarak sildiniz.

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