YouTube Premium APK İle Reklamlara Son!

Telefondan tablete, bilgisayardan telefona artık tüm cihazlarda youtube platformu karşımıza çıkıyor üstelik her gün milyonlarca kişi video izliyor. Bu yazımızda size YouTube Premium APK ile videoları nasıl reklamsız izleriz onu anlatacağız.

YouTube Videolarında Neden Reklam Çıkıyor?

Bu yazıyı yazarken bile youtube videolarında reklam görmek istemediğinizi duyar gibiyim. Ne yazık ki birçok marka ve işletmede bir o kadar fazla kişiye ulaşmak için reklama ihtiyaç duyar. Bu reklamlarda sizlere web siteleri ve video platformları aracılığı ile ulaşmaktadır. Bu platformlardan biri de Youtube Platformu.

YouTube Premium Apk Nedir?

Youtube uygulamasının modlanmış versiyonudur. Bu sayede milyonlarca videoyureklamsız izleyebilirsiniz. Başlangıçta yahut oynatma esnasında yayınlanan tanıtımlar ve yer paylaşımlı tanıtımlar sebebiyle video kesintiye uğramaz. Üçüncü taraf banner reklamları ve arama ağı reklamlarını dahi görmezsiniz.

Ayrıca YouTube Premium Apk ile birçok yeni özelliğe sahip olacaksınız, işte bu özellikler:

Reklamsız video keyfi, (Bundan böyle bu özellik ile sevdiğiniz YouTube videolarını izlerken artık reklam görmeyeceksiniz.)

Arka planda oynatma, (Bu özelliği ile, milyonlarca kullanıcıyı premium YouTube’a çekiyor. Cihazınızda YouTube Premium APK’yı kullanırken bundan böyle bu özelliğin keyfini para ödemeden çıkarabilirsiniz. Tek bir tıklama ile arka planda oynamanın keyfini çıkartın.)

HDR ekrana sahip olmayan telefonlar için HDR video özelliği,

Varsayılan çözünürlüğü seçme,

Ses ve parlaklık için kaydırma kontrolleri,

Maksimum çözünürlük aktif,

Videoyu tekrar etme,

Video hızını ayarlama,

Uygulamayı Kurmanız İçin Gerekeli Adımlar!

Öncelikle telefonunuzdaki youtube uygulamasını kaldırma seçeneği varsa kaldırın. Sonrasında play store’dan otomatik güncelleştirmeleri kapatın. MicroG‘Yi İndirin ve Yükleyin (MicroG’yi kurmazsanız, YouTube açıldığında çökecektir.) YouTube Vanced‘in son sürümünü indirin ve kurun. Bundan sonra reklamsız video izlemenin keyfini çıkarın.

Bu yazı sadece tavsiye niteliğinde yazılmıştır. Youtube premium apk uygulamasından kaynaklı olası güvenlik problemleri kullanıcının kendi sorumluluğundadır.

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