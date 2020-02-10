Son yıllarda, Youtube’dan para kazanmak Türkiye’de çok daha popüler bir hal almaya başladı. Bunun için insanlar, çeşitli kanallar açarak şansını denemek istiyor. Bu işe profesyonel olarak yaklaşanlar da var, amatör ruhları ile milyonlar kazanmayı hedefleyenler de. Her iki taraf için de Youtube pastasından pay almak, pek tabii, mümkündür. Biz de sizler için Youtube’da başarılı olabileceğiniz ve Youtube üzerinden para kazanabileceğiniz kanal önerilerini tek bir başlıkta topladık. İşte Youtube Üzerinden Para Kazanabileceğiniz 10 Kanal Önerisi…

Oyun / Oynanış videoları kanalı

Youtube’da en çok görülen içeriklerden birisi olan oyunlar için bir kanal açmanız mümkündür. Özellikle yabancıların “Let’s Play” diye başlık kullandığı “Hadi Oynayalım” olarak da çevirebileceğimiz oyun oynanış videoları ile başlamanız mümkündür. Sık oynadığınız bir oyundaki ilerleyişinizi bu şekilde her gün ya da birkaç günde bir video olarak atabilirsiniz. Ya da çok iyi oynadığınızı düşündüğünüz bir online oyundaki maçlarınızı da bu şekilde video ile paylaşabilirsiniz. Video atacağınız oyunları istediğiniz gibi seçebilirsiniz. Minecraft, Fortnite, Roblox ve GTA serileri bunlardan bazılarıdır. Eğer Dota 2, Fortnite ya da Hearthstone gibi oyunlarda iyiyseniz, insanları bilgilendirici videolar çekebilirsiniz. Hatta günlük olarak girdiğiniz oyunlardan video kolajları yapabilir ve bunları paylaşabilirsiniz.

Program inceleme kanalı

Youtube’da sıkça karşılaşabileceğiniz içeriklerden birisi de program inceleme kanallarıdır. Siz de kendinize uygun bir program inceleme kanalı açabilir ve Youtube’dan para kazanabilirsiniz. Windows ya da MacOS için ücretli ya da ücretsiz programları kanalınızda inceleyebilir, onların artılarını ve eksilerini anlatabilirsiniz. Hatta sadece bununla kalmayıp Android ya da iOS destekleyen telefonunuz var ise onlar için üretilmiş uygulamaları da inceleyebilirsiniz. İlerleyen zamanlarda kanalınıza sponsor olmak isteyen ya da yazılımlarını incelemenizi isteyen firmalar başvuracaktır. Bu tamamen sizin ne kadar başarılı bir içerik üreticisi olacağınıza bağlıdır.

Program eğitim kanalı

Photoshop’dan anlıyorsunuz ancak ondan para kazanmanın bir yolunu bulamadınız mı? Ya da Adobe Premier Pro’yu yıllardır kullanıyorsunuz ancak herhangi bir ek geliriniz yok mu? Bu şekilde negatif düşünmeyi bırakmalısınız. Çünkü tam olarak da bu programlardaki bilginiz ile para kazanabilirsiniz. İlgili programların menülerini tanıtarak, örnek resim ya da video düzenlemeleri yaparak video kaydı yapabilirsiniz. Bu programların çoğu insan tarafından bilinmeyen özelliklerine dair videolar kaydedebilirsiniz. Hatta bunları oynatma listelerine dönüştürerek, eğitimlerinize insanların çok daha rahat ulaşmasınız sağlayabilirsiniz.

Ders anlatım kanalı

Ülkemizde bir milyondan fazla kişi üniversite sınavlarına giriyor. Diğer milyonlarca öğrenci de normal okullarına devam edip, oradaki sınavlara giriyor. Bu insanları hedefleyerek bir videolu ders anlatım kanalı açabilirsiniz. Evet, çok fazla örneği var ama siz farklı olabilirsiniz. Eğer bir derste iyi olduğunuzu düşünüyorsanız, onunla ilgili Youtube kanalı açmalısınız. Mesela Matematik konusunda iyiyseniz, ders anlatım videolarınızı bu alanda çekebilirsiniz. Hatta soru çözümleri yaparak, bu videoları da Youtube’da paylaşabilirsiniz. Mümkünse öğrencileri sıkmayacak şekilde videolar çekiniz. Bu sayede kullanıcılar sizi daha fazla tercih edecektir. Hatta bu konuyu sadece okul dersleri olarak kısıtlamadan, Gitar dersleri veren bir Youtube kanalı açmayı bile düşünebilirsiniz.

Haber kanalı

İnternette, güncel haberleri paylaşan binlerce kaynak bulunmaktadır. Bunları okumak ve sürekli takip etmek, sayfalardan sayfalara atlamak çoğu insan için oldukça sıkıcı bir durumdur. Daha çok görüntülerin yer aldığı haberleri takip etmeyi tercih etmektedirler. Dikkat ettiyseniz, galeri şeklindeki haberlerin sayılarında da artış yaşanmaktadır. İnsanlar bu tarz içerikleri tercih ettiği gibi, videolu haberleri de standart yazılı haberlere göre tercih ediyorlar. Siz de bu durumu lehinize kullanarak, haberleri kısa kısa anlattığınız videolu haber kanalı açabilirsiniz. Kanalın haber kategorisi için ister magazin, isterseniz de spor seçin hiç fark etmez. Açtığınız konuda gün içerisinde güncel olarak video hazırlayıp hızlıca paylaşabilecek durumdaysanız, hepsi de iş yapar. Ancak bu tarz kanallarda güncellik, hız ve günlük içerik girişi sağlanması çok önemlidir. Bunlardan birisini sağlayamazsanız, karşılığında da başarı elde edemezsiniz.

Motivasyon kanalı

Youtube’da sayıları artan bir başka kanal türü de motivasyon içeriklerine sahip olan kanallardır. Sınavlar için, fitness için ya da hedeflerine ulaşmak isteyen ama bu konuda motivasyona ihtiyaç duyan herkes için bu konuda içerikler sunan kanallar bulunmaktadır. İnsanlar kendilerine gereken motivasyonları bu kanallardaki içeriklerden almaktadır. Birçok farklı şekilde bu kanalları açabilirsiniz. İsterseniz sadece motivasyon konuşmalarını toparlayıp bir kolaj yapabilirsiniz. Ya da insanları motive edeceğini düşündüğünüz bir konuda içerik hazırlayarak bunu siz seslendirebilirsiniz. Videonuzda, internet üzerinden ulaşabileceğiniz ücretsiz stok videolarını ya da resimlerini kullanabilirsiniz.

Dinlendirici müzik kanalı

Müzik kanalları bildiğiniz üzere çok fazla izlenen kanalların kategorilerinden birisidir. Bu daha çok sanatçılar için geçerlidir. Ancak bunların arasından sıyrılan bir grup daha var: Dinlendirici müzik kanalları. Ders çalışmak için, sakinleşmek için, meditasyon için ya da bir konuya odaklanmak için insanlar müzik dinlemeye ihtiyaç duyabilir. İşte bu ihtiyaçlara karşılık olarak sizler de bu tarzda videolar oluşturabilirsiniz. Arka planında sadece bir resim olan ya da kısa animasyonlar içerek videolar hazırlayabilirsiniz. Burada önemli, olan müzik içeriğidir. Müzikleri internette ücretsiz olarak bulabileceğiniz gibi eğer bilginiz ve yeteneğiniz var ise siz de bu müzikleri yaratabilirsiniz. Telif hakkı olan müzikleri videolarınızda kullanmamaya özen göstermelisiniz. Çünkü bu tarz kullanımlarda gelirlerinizi kaybedebileceğini bilmelisiniz.

Listeleme kanalı

En korkunç 10 tünel, dünyanın en büyük 5 hayvanı ya da dünyanın en uzun köprüleri gibi videolar üreterek de gelir elde etmeniz mümkündür. Bu tarzda videolar oluşturmak için internette araştırmalar yaparak, gerekli video ya da resimleri bulabilirsiniz. Daha sonra bunları bir kolaj haline getirerek, seslendirmesini yapabilirsiniz. Eğer seslendirme ile uğraşmak istemezseniz altyazılar ekleyerek de videolarınızın içeriklerini takipçilerinize ulaştırabilirsiniz. Bu tarz içeriklerde genelde ilginç ve kullanıcıları şaşırtacak konular tercih edilmektedir. Burada kullanacağınız müzik ya da görüntülerin de lisanlarının önemli olduğunu unutmayınız.

Vlog kanalı

Sıkça karşılaşılan Vlog kanallar üzerinden Youtube’dan para kazanmak mümkündür. İnsanların ilgisini çekecek konular üzerine, onları da kanalınızın işleyişine dahil edecek videolar paylaşabilirsiniz. Okuduğunuz okul üzerine ya da çalışma yaşamınız üzerine kısa bilgilendirici videolar çekebilirsiniz. Ya da genel olarak bir gününüzü özetleyebilir ve önemli noktalarını aboneleriniz ile paylaşabilirsiniz. Onlardan yorumlar almak ya da fikirlerini sormak da etkileşimi artırarak sizi onların gözünde daha iyi bir yere getirecektir. Bu tarz kanallarda, çok ilginç bir yaşamınız yok ise kullanıcıları kanalınızın içeriğine çekmeniz zor olmaktadır. Bunu kesinlikle unutmamalısınız.

Gezi kanalı

Türkiye’de ya da dünyada farklı lokasyonlara giderek orada yaşadıklarınızı, edindiğiniz tecrübeleri videolar üzerinden paylaşabilirsiniz. Bu paylaşımlarınızda süreçlerin nasıl işlediği, ilgili lokasyonlara nasıl ulaşım yaptığınız ya da kaldığınız oteller/pansiyonlar konusunda bilgiler yer alabilir. Bu sayede sizinle aynı yerlere gitmek isteyen ya da oraları merak eden kişiler için bilgilendirici içerikler oluşturmuş olursunuz. Gezdiğiniz yerler konusunda tek bir videoda bilgilendirme yapacağınız gibi, bu yerler için video serileri de oluşturmanız mümkündür. Mesela Japonya’ya gittiyseniz, ülkede ulaşımın nasıl olduğunu bir videoda, tarihi yerlerini başka bir videoda değerlendirebilirsiniz. Üçüncü bir videoda ise ülkedeki yemek kültürünü paylaşabilirsiniz. Bu sayede birkaç güne yayılmış olan video içerikleriniz olabilir, kullanıcıları daha düzenli olarak sayfanıza çekebilirsiniz.