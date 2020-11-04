Yurt Dışı Telefon Harç Fiyatı Arttırıldı

Yurt dışı telefon harç fiyatı gün geçtikçe artmaya devam ediyor. Yurt dışından getirilen cep telefonlarına ödenen harç tutarı yine zamlandı. Geçtiğimiz yıllarda yurt dışı cep telefonu harç bedeli 618.65 TL iken, 2019 yılında bu rakam 1.500 TL‘ye çıkmıştı. 2020 cep telefonu harç bedeli ise yeni zam ile birlikte 2.006 TL oldu. Ülkemiz, ekonomik koşullarla mücadele ederken bir yandan da TL’nin değer kaybetmesiyle işleyen süreç elektronik eşyalara da yansımaya başladı.

Yurt dışından getirdiğin cep telefonunu Türkiye’de kullanmak isteyenlerin IMEI numaralarının kayıt ettirilmesi zorunlu tutuluyor. Eğer yurt dışından getirdiğin telefonu Türkiye’de kullanmak istersen 120 gün içinde kayıt etmeniz gerekiyor. Aksi taktirde telefonlar kullanıma kapanıyor. En son bu süre Covid-19 nedeniyle 150 güne çıkarılmıştı. Bundan böyle yurt dışından satın aldığın ve ülkeye sokmak için getirdiğin cep telefonuna 2.006 TL ödemek zorundasın. Yurt dışı telefon harç fiyatı bu kadar yüksekken telefon almak mantıklı geliyor mu? Bir sorgulamak gerekiyor.

2020 Yılı IMEI Kayıt Ücreti Ne Kadar?

IMEI kayıt ücretleri her geçen yıl artmaya devam ediyor. Eğer telefonunuzu yurt dışından aldıysanız ve ülkemizde kullanmak istiyorsanız buna bir bedel ödemek zorundasınız. Yurt dışı cep telefonu harç bedeli olarak adlandırılan ya da kısa adı IMEI Kayıt ücreti olarak tabir edilen tutar son güncelleme ile birlikte 2.006 TL olarak rekora koşuyor. Gelecek yıllarda daha fazla olması beklenen imei kayıt ücreti gün geçtikçe artıyor. Telefon fiyatlarında ki artış ile beraber imei kayıt ücretlerinin de artması gerçekten telefon alınır mı sorusunu da gündeme getiriyor.

Geçen Senelerde IMEI Kayıt Ücretleri Ne Kadardı?

Kasım 2018’de 170,70 TL’den 500 TL’ye,

Haziran 2019’da 618 TL’ye,

Temmuz 2019’da ise 1500 TL’ye çıktı.

2020 yılında yüzde 22,58’lik zam ile bu ücret 1838 TL.

Gelen zam ile birlikte artık imei kayıt ücreti 2020 yılı fiyatı ise 2.006 TL oldu.

Yurt Dışı Telefon Fiyatları ile Fark Ne Kadar?

Bir cep telefonunu yurt dışından almaya kalktığınızda arada dağlar kadar fark olduğunu görüyoruz. İnsan ister istemez üzülüyor. Ülkemizin bu ekonomik problemleri ne zaman son bulacak belirsizliğini korumaya devam ederken, bir yandan da sürekli zamların gelmesi ve fiyatların sürekli yükselmesi insanın canını da sıkıyor maalesef. Yurt dışından telefon getiren bir kişi telefonu burada kayıt ettirmesi için vereceği tutara yeni bir cep telefonu alabilir. Bu yüzden artan zamlar insanlarında iyiden iyiye canını sıkmaya başlamış durumda.

iPhone 11 Pro Max 512 Gb Türkiye fiyatı 16.000 bandında gezerken, Almanya’da iPhone 11 Pro Max 512 GB fiyatı 1.100 EUR olarak karşımıza çıkıyor. Arada ki uçurumu siz düşünün. Türkiye’de oluşan bu zamlar ve alım gücünün düşüşü gerçekten düşündürücü.

Almanya iPhone 11 Pro Max 512 GB Fiyatı

Almanya’da ki Apple iPhone 11 Pro 512GB’lık telefonunun birim fiyatına baktığınızda ve karşılaştırma yaptığınızda ciddi bir fark olduğunu görebilirsiniz. Zaten EUR ve Dolar’ın da sürekli artması telefonlarda ki bu artışında baş sebeplerinden.

Bkz: iPhone 11 Pro Max Fiyatı

Türkiye iPhone 11 Pro Max 512 GB Fiyatı

Gördüğünüz gibi iki ülke arasında bir karşılaştırma yapınca fiyatlar ne kadar uçuk. Ayrıca yurt dışından aldığınız iPhone 11 Pro Max ‘ i birde burada kullanmak için 2.006 TL daha ödemek durumundasınız. Yorumu size bırakıyorum.

2021 IMEI Kayıt Ücreti Ne Olur?

Muhtemelen 2021 imei kayıt ücreti 500 lira daha fazlalaşarak 2.500 TL bandında seyreder. 2021 yılında ekonomik olarak daha da kötü olacağını düşünüyorum. 2021 yılında ki ücretlerde epey yükseleceğini ön görerek sanırım artık yurt dışından telefon alma gibi bir lüksümüz de olmayacak. 2 sene önce yazdığımız yazı da imei ücretinin ne kadar olduğunu da görebilirsiniz. 2018 imei ücreti

Sonuç olarak; imei kayıt ücreti artışı teknoloji severleri epeyce üzecek.