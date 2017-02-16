105 TL Değeri Olan Company of Heroes 2 Ücretsiz Oldu !

Steam platformunun sevilen strateji oyunlarından bir tanesi olan Company of Heroes 2, kısa süreliğine ücretsiz oldu, hemen almak için elinizi çabuk tutun.

Tüm dünyadaki oyun severlerin vazgeçilmez oyun platformu Steam üzerinden bildiğiniz gibi ara ara ücretsiz olarak oyun dağıtımı yapılıyor. Şimdi ise, oldukça yüksek puana sahip ve sevilerek oynanan Company of Heroes 2 oyununa ücretsiz olarak sahip olabilme şansına sahipsiniz. Normal şartlarda oyunun ücreti tam 105 TL.

Company of Heroes 2 oyununa ücretsiz olarak sahip olmanız tek yapmanız gereken steam hesabınıza giriş yaparak, mağaza sayfası üzerinden Company of Heroes 2 oyun sayfasına ulaşarak oyunu yükle butonuna tıklamak. Bu butona tıkladıktan sonra ilgili oyuna ücretsiz olarak sınırsız süre ile sahip olabileceksiniz.

Kısa bir hatırlatma yapmakta fayda var, eğer Company of Heroes 2 oyununa ücretsiz olarak sahip olmak istiyorsanız az vaktiniz kalmış olabilir, elinizi çabuk tutsanız iyi edersiniz.

Company of Heroes 2 Sistem Gereksinimleri

MİNİMUM Sistem Gereksinimleri

RAM: 2 GB Bellek

2 GB Bellek İşlemci: 2 Ghz Intel Core 2 Duo

2 Ghz Intel Core 2 Duo Ekran Kartı: 512MB Direct3D 10 (GeForce 8800 GT or Radeon HD 2900XT)

512MB Direct3D 10 (GeForce 8800 GT or Radeon HD 2900XT) İşletim Sistemi: 32bit Vista

32bit Vista Depolama: 30GB

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