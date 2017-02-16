105 TL Değeri Olan Company of Heroes 2 Ücretsiz Oldu !

Tüm dünyadaki oyun severlerin vazgeçilmez oyun platformu Steam üzerinden bildiğiniz gibi ara ara ücretsiz olarak oyun dağıtımı yapılıyor. Şimdi ise, oldukça yüksek puana sahip ve sevilerek oynanan Company of Heroes 2 oyununa ücretsiz olarak sahip olabilme şansına sahipsiniz. Normal şartlarda oyunun ücreti tam 105 TL.
Company of Heroes 2 oyununa ücretsiz olarak sahip olmanız tek yapmanız gereken steam hesabınıza giriş yaparak, mağaza sayfası üzerinden Company of Heroes 2 oyun sayfasına ulaşarak oyunu yükle butonuna tıklamak. Bu butona tıkladıktan sonra ilgili oyuna ücretsiz olarak sınırsız süre ile sahip olabileceksiniz.
Kısa bir hatırlatma yapmakta fayda var, eğer Company of Heroes 2 oyununa ücretsiz olarak sahip olmak istiyorsanız az vaktiniz kalmış olabilir, elinizi çabuk tutsanız iyi edersiniz.
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