Facebook Messenger PDF Gönderme Yöntemleri 2020

Android için Facebook Messenger’da fotoğraf ve video paylaşmak hiç akıllıca değil, ancak PDF, Docx veya ses dosyaları gibi diğer dosyaları paylaşmak şu an için cep telefonlarında oldukça imkansız. Bu tür dosyaları paylaşmanıza izin veren bir şey arıyorsanız, hızlı bir çözüm var ve size bunu sadece birkaç adımda nasıl yapabileceğinizi göstereceğiz. PDF gibi belge dosyalarını paylaşmanıza olanak tanıyan WhatsApp gibi diğer sosyal medya platformlarından farklı olarak, akıllı telefonunuzdaki Messenger uygulamasında PDF dosyalarını doğrudan paylaşmanız mümkün değildir. PDF veya Docx dosyalarını e-postalarda ek olarak göndermeye başlamadan önce, neyse ki dolaylı olarak bir yolu olduğunu söyleyebiliriz. Facebook Messenger PDF gönderme yöntemleri;

Facebook Messenger’da PDF Dosyaları Nasıl Gönderilir?

Facebook Messenger’da PDF veya Docx dosyaları gibi dosyaları göndermek için şunları yapabilirsiniz.

Android akıllı telefonunuzdaki, tercihen Chrome’daki tarayıcıya gidin ve Messenger’ın web sürümüne erişin veya m.facebook.com adresini kullanın. M.facebook.com veya Messenger.com URL’sini girebilirsiniz.

M.facebook.com’u kullandıysanız, Mesajlar’a gidin. Ve Messenger.com ise, üç nokta menüsünden Masaüstü Sitesi’ni seçin.

Henüz yapmadıysanız, Facebook hesabınıza giriş yapın. Bir şekilde Messenger uygulaması açılırsa, uygulamadan çıkın ve devam edin.

İçeri girdikten sonra, PDF dosyalarını veya diğer dosyaları göndermek istediğiniz sohbeti bulun.

Sohbetin altında medya düğmesini göreceksiniz, ona basın. Bu, dosyaları ekleme veya gönderme seçeneği ile Android menüsünü açacaktır.

PDF veya Docx dosyanızı seçin ve mesajı gönderin.

Facebook Messenger PDF gönderme yöntemini öğrendiniz. Ayrıca ses dosyaları gönderebilirsiniz, ancak gönderdikten sonra Messenger alıcının kaydetmesine izin vermez. Herhangi bir ses dosyası aldıysanız ve Messenger’da ses dosyalarını indirmek için arıyorsanız, diğer yazılarımızı kontrol edin.