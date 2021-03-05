Instagram Hikayeleri Nasıl Kaydedilir? Instagram Story İndirme!
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Android’de Instagram Hikayeleri Nasıl Kaydedilir?

ECE
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Android’de Instagram Hikayeleri Nasıl Kaydedilir?
Okunuyor Android’de Instagram Hikayeleri Nasıl Kaydedilir?

Pekala, Instagram bugün kesinlikle en iyi ve en popüler fotoğraf paylaşım uygulamaları. İnanmayacaksınız, ancak fotoğraf paylaşım platformunun yaklaşık 1 milyar aktif kullanıcısı var. Geçtiğimiz birkaç yıl içinde Instagram, platformda birçok değişiklik yaptı. Ayrıca Hikayeler, Instagram Makaraları, IGTV vb. gibi birkaç kullanışlı özelliği de tanıttı. Tüm bu özelliklerden Instagram Hikayeleri en başarılı olanı gibi görünüyor. Bilmeyenler için Instagram hikayeleri, gün boyunca çekilmiş birden fazla fotoğrafı (videolar ve fotoğraflar) yayınlamanıza olanak tanıyan bir video paylaşım özelliğidir. Paylaşıldıktan sonra resimler ve videolar 24 saat sonra kaybolacaktır.

Instagram Hikayeleri

Android’de Instagram Hikayelerini Kaydetme Adımları

Öyleyse, Instagram hikayelerini indirmek istiyorsanız, üçüncü taraf bir uygulama kullanmanız gerekir. Bu yazıda, Instagram hikayelerinin Android’de nasıl kaydedileceğine dair ayrıntılı bir rehber paylaşacağız. Ancak, bir Instagram hikayesi indirmeye başlamadan önce, kişinin iznini almanız önerilir. Öyleyse, Instagram hikayelerini kaydetme yöntemine bakalım.

Adım 1. Öncelikle Play Store’a gidin ve Story Saver for Instagram – Assistive Story uygulamasını yükleyin.

Adım 2. Yüklendikten sonra uygulamayı açın ve tüm izinleri verin.

Adım 3. Şimdi bir demo hesabı oluşturmanız gerekiyor. Uygulamaya giriş yapmak için herhangi bir demo veya ikincil hesabı kullanabilirsiniz.

Adım 4. Şimdi indirmek istediğiniz Instagram hikayesini açın.

Adım 5. Ardından, sağ üst köşede bulunan “İndir” düğmesine dokunun.

Adım 6. Tamamlandığında, hikaye indirilecektir.

Adım 7. Hikayeler Story Saver’ın Uygulama klasörüne kaydedilecektir. Kaydedilen videoları telefonunuzun galerisinde de bulabilirsiniz.

Bu kadar! Bitirdiniz. Android’de Instagram hikayelerini indirmek için Story Saver’ı bu şekilde kullanabilirsiniz.

Bir önceki yazımız olan Instagram, Canlı Oda Özelliğini Duyurdu başlıklı makalemizde Instagram canlı oda, instagram canlı yayın ve Instagram görüntülü konuşma hakkında bilgiler verilmektedir.

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