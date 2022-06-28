Lili kapandı mı, lili neden açılmıyor son zamanların en merak edilen konuları arasında yerini almaya devam ediyor. Instagram platformları üzerinde yer alan kullanıcılar bazı anlarda gizli olan hesaplara erişmek isteyebilirler. İnstagram gizli story görme uygulaması Lili ile gizli hesaplarda yapılan paylaşımlardan öne çıkan hikayelere, hikayelerden takipçilere, takip edilenlerden gönderiler üzerinde yer alan paylaşım ve yorumlara kadar her şeyi görmeye yardımcı olan uygulamadır. Bir uygulamada beklenen her şeyin yer alması stalkerler tarafından en çok tercih edilen uygulama olmasına neden oluyor. Fakat bir anda kullanıcılara kapatılması akıllarda farklı soru işaretlerine neden oldu ve herkes Lili kapandı mı diye araştırmaya başladı.

Lili Kapandı Mı, Neden Açılmıyor?

İçerik gizle 1 Lili kapandı mı? 1.1 Lili neden açılmıyor? 1.2 Lili açılmıyor? Lili kapandı mı? Lili kapandı mı diye merak edilirken bir yandan da Lili neden açılmıyor 2022 sorusu en öne çıkanlar arasında yer almaya devam ediyor. Bu noktada kişilerin yapmaları gereken belirli adımlar olsa bile ülkemizde yasal bir işlem olmadığını bilmek gerekir. Özellikle hesaplarını gizli olarak kullanmak ve kullanıcılardan uzak tutmak isteyen kişilerin de özel hayatlarının ihlal edilmesinden ötürü gizli tutulması tercih ediliyor. Bu yüzden de yapılan denetlemeler ardından uygulamalar kapatılarak kullanıcıların erişimlerine kapatılıyor.

Lili Kapandı Mı, Neden Açılmıyor?

Lili neden açılmıyor? Lili app neden açılmıyor kısmında hem web hem de mobil kısmında kullanıcıların erişimlerine kapatılıyor. Erişimler kapatılmadan önce hem Play Store ve App Store üzerinden kişiler diledikleri an cihazlarına indirebiliyor ya da web kısmından erişim sağlayabiliyordu. Fakat yapılan denetlemeler ve Instagram kurucuları tarafından bu tarz uygulamaların kullanılmaması önerilmesinden dolayı yeniden kapatıldı. Kullanıcılar kendileri için farklı adreslerden APK seçeneklerini indirerek erişimlerine devam ediyor olsa bile hem yasal olmaması hem de güvenli bir adres olmamasından ötürü uzak kalınması gereken seçenekler arasında yer alıyor. Bu yüzden dikkatli olmak gerekir.

Lili açılmıyor?

Lili uygulaması kapandı mı nasıl ve nereden giriş yapılır araştırılan konular arasında yerini almaya devam ediyor. Bu noktada yapılabilecek pek bir şey yer almıyor. Uygulama yönetimi sırasında kullanıcılar domain kısımları olarak yer alan, alan adı kısmından kullanıcı girişlerini değiştirerek yeniden kullanıcı erişimlerine açıyor. Fakat yasal bir uygulama olmamasından ötürü yeniden kullanıcıların erişimlerine kapatılıyor. Bu yüzden de kişiler erişim sağlayamıyor.

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