2019 Yapımı İzlemeniz Gereken 5 Film - Teknofeed.COM

Bildiğiniz gibi dünya, Koronavirüs nedeniyle resmen tecrit altında. İnsanlar evlerinden çıkamıyor ve işlerine gidemiyor. Bu dönemde zaman geçirmek, sıkılmamak elde değil. Biz de Teknofeed ailesi olarak sizler için 2019 Yapımı İzlemeniz Gereken 10 Film listemizi oluşturduk.

İşte 2019 Yapımı İzlemeniz Gereken 5 Film ve Konuları

Liste karışık olarak hazırlanmıştır.

Dolemite is My Name – Benim Adım Dolemite – İMDB: 7.3

Başrolünde Eddie Murphy’nin yer aldığı Dolemite is My Name, bir biyografi filmi. 1970’lerin ünlü ismi Rudy Ray Moore’ın hayatına odaklanıyor. Filmde, Moore’un hem ünlü alter egosunun hem de sahne ve ekran hayallerini gerçekleştirmesine yardımcı olan arkadaş ve işbirlikçi ailesinin baş döndürücü hikayesini izliyoruz. Murphy, müthiş oyunculuğuyla yine kendine hayran bırakıyor. Dizide Murphy’ye, ünlü oyuncu Wesley Snipes eşlik ediyor.

One Cut of The Dead – İMDB: 7.7

Shinichiro Ueda’nın kaleminden çıkmış One Cut of The Dead, şu anda içinde bulunduğumuz durumda bir konuyu anlatıyor. 2019 yılının en çok konuşulan filmlerinden olan bu eser, yazarın kültleri arasında yerini alıyor. Filmde zombi virüsü ve sonrasında yaşananlar ele alınıyor. Bir film ekibi, zombi senaryosu çektikleri sırada zombi saldırısına uğrarsa ne olur?

The Great Hack – İMDB: 7.0

Biraz da belgesel izleyelim. Hatta şu günlerde çeşitli komplo teorileri kurmaya devam edelim. ABD başkanı Trump’ın seçim çalışmaları ve öncesinde seçmeni, internet üzerinden hedefleyerek onların fikirlerini değiştirmeyi nasıl başardıkları konusunda fikriniz var mı? Bu enteresan yapıt 2019 Yapımı İzlemeniz Gereken 10 Film listemizde yerini alıyor.

Cambridge Analytica, 87 milyon Facebook kullanıcısının verilerini ele geçirerek önce Brexit ve 2016 Trump kampanyası gibi müşteriler adına siyasi propaganda ile seçmenlerini hedeflemek için kullandı. Peki bunu nasıl başardı? Mutlaka bu belgesel filmi izlemelisiniz. Tabi komplo teorileri kurmaktan zevk almıyorsanız o başka:)

Crawl – Ölümcül Sular – İMDB: 6.2

Başrolünde son dönemin yükselen yıldızı Kaya Scodelario’nın yer aldığı Crawl – Ölümcül Sular filmi, yetenekli yüzücü Haley’nin babasını ararken meydana gelen kasırga ve timsahlarla olan mücadelesi konu ediyor. Her anı gerilim olan bu filmi listenize alabilirsiniz.

Ford v Ferrari – Asfaltın Kralları – İMDB: 8.1

Son dönemde izlerken en çok keyif aldığımız filmlerin başında gelen Ford v Ferrari, gerçek bir hikayeye dayanıyor. 1966 yılında düzenlenen Le Mans 24 Saat Yarışı’nın perde arkasını işleyen filmin başrollerinde usta oyuncular Matt Damon ve Christian Bale yer alıyor. Filmin oyuncu kadrosunda son yılların önemli oyuncularından Jon Bernthal de yer alıyor. Filmin yönetmenliğini ise James Mangold üstleniyor.

Le Mans’ın eski şampiyonlarından Carroll Shelby ile araba tamircisi ve amatör yarışçı Ken Miles eski bir arkadaştır. Ford, Ferrari’nin hegemonyasını yenmek için Shelby’den yardım ister. Shelby, iyi bir ekip oluşturarak çalışmaya başlar. Ekibe şoför olarak Miles’ı da dahil eder. Peki Ford yarışı kazanabilecek mi?