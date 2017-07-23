2019’un En İyi ve Güvenilir Mobil Antivirüs Uygulamaları

Günümüzde herkesin elinden düşürmediği akıllı telefonların, en önemli sorunlarından bir tanesi de güvenlik meselesi. İşte en çok yüksek puan alan ve en çok kullanılan mobil antivirüs programları...

En iyi mobil virüs programları

Günümüz teknolojisi ile gelişen sistemler artık eskisi kadar güvenilir değil bildiğiniz gibi. Eskiden de pek güvenilir olmayan bu sistemler gün geçtikçe gelişen yeni virüslere karşı kendini de geliştirmekte. Fakat unutulmaması gereken bir şey var ise gelişen her sistem kendisine ait yeni virüsleri de ortaya çıkarmakta. Anti-virüs firmaları bir virüs piyasaya girdiği andan itibaren, virüs yaygınlaşarak bilinir bir hale gelene kadar gerekli dataları inceleyerek ar-ge çalışmalarını başlatır. Her anti-virüs firması piyasaya sürülen küçük veya büyük virüsleri analiz ederek gerekli çözümü ürettikten sonra kendi uygulamalarını günceller veya yeni araç olarak yazılımlarını paylaşıma sunarlar.

Şimdi ise gelelim mobil sistemler için kullanıcılar tarafından denendikten sonra, en iyisi kabul edilmiş anti-virüs aplikasyonlarına.

Kaspersky Mobile Security Uygulaması

Kaspersky’ı önceden bilgisayarlarımızda kullandığımız için biliriz ve anti-virüs şirketleri arasında oldukça tanınmış, etkili yazılımlar üreten bir firmadır. Bilgisayar üzerinde bu yazılımı kullanan kişiler az çok özelliklerini bilmekte, mobil sistemler için olan özellikleri ise;

Uygulama kilidi

Güncel virüs veri tabanı ile üst düzey korumaya imkân sağlama

SMS üzerinden gelen linkler için kontrol

SMS Engelleme özelliği

Gibi birçok özelliği bulunan Kaspersky aynı zamanda da Wear OS yani akıllı saatler içinde destek sağlamakta. Google Play mağazası üzerinde 50 Milyondan fazla indirilmiş olan bu uygulamanın, kullanıcılar tarafından verilen puanı ise 4.7’dir.

Bitdefender Mobil Antivirüs

Bitdefender oldukça basit olan bir uygulamadır. Basitlik ve sadeliği ile göze çarpan bu uygulamayı basitçe telefonunuza yükleyebilir ve kullanabilirsiniz. Bulut içi tarama özelliği bulunmakta olan uygulama aynı zamanda da ücretsizdir. Şüpheli etkinleri tarayabilir, uygulamaların arka planda yönettiği verileri görebilir ve alan taraması yapabilir.

Anti-theft yani veri hırsızlığına karşı koruması da bulunan bu uygulama, son sürümü ile VPN hizmeti de vermekte. Web güvenliği olarak güzel performans veren bu uygulama Google Play mağazası üzerinden 5 Milyondan fazla kişi tarafından indirilip, ortalama olarak 4.6 Puan almıştır.

Malwarebytes Güvenlik: Antivirus & Anti-Malware

Son zamanlarda bilgisayar versiyonu oldukça yükselişe geçen Malwarebytes bilgisayarda ki yüksek performanslı çözümünü aynı şekilde mobil sistemler içinde geçerli kılmayı planlayan iyi bir anti-virüs firması. Cebinize sığdırabileceğiniz mükemmel koruma başlığı ile yola çıkan Malwarebytes son zamanlarda mobil sistemler için tehlikeli bir hale geçen fidye virüsleri ile mücadele etmekte bir numara olarak gösteriliyor. Uygulama ücretli ve ücretsiz sürüm olarak 2’ye ayrılmakta.

Uygulamanın özelliklerini sıralamak gerekirse;

Gizlilik yöneticisi adlı özelliği ile her bir uygulamanın erişim ayrıcalıklarını tespit edebilir, erişim ayrıcalıklarını kategorize eder ve çözüm yönetmeliklerini önerir.

Uygulama yöneticisi özelliği bulunan uygulama, mevcut durumda hangi uygulamaların çalıştığını belirleyerek anormal durumlarda gerekli çözümü sizlere önerir ayrıca onaylı uygulamaları yani, sisteme dışarıdan yüklenmeyen mağaza tarafından onaylanan uygulamaları beyaz listeye alır.

SMS kontrol özelliği ile gelen mesajlarda ki komutları ve linkleri kontrol ederek koruma sağlar.

Bu özellikleri dışında daha birçok özelliği bulunan uygulama ise Google Play üzerinden 10 Milyondan fazla kişi tarafından indirilmiştir. Ortalama 4.4 puana sahiptir.

Eset Mobile Security & Antivirüs

Eset dünya çapında bilişim sistemleri üzerinde en çok kullanılan anti-virüs uygulamasıdır. Zamanın efsanesi olan uygulama performans açısından pek iyi olarak anılmasa da mobil sistemler üzerinde oldukça performanslı ve iyi çalışmasıyla çoğu kişi tarafından sevilerek kullanılmaktadır. Yeni anti-virüs uygulamalarının özelliklerini içinde barındıran Eset, güncel Malware veri tabanı ile de kullanıcıların güvenliğini oldukça iyi sağlamaktadır. Google Play Mağazasında 10 Milyondan fazla indirilen uygulama, 4.7 Puana sahiptir.