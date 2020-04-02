2020 Nisan Ücretsiz Udemy Kursları - Teknofeed.COM

Merhaba Tekno Feed takipçileri. Bir gelenek haline getirdiğimiz ve sizlere aylık olarak sunduğumuz Udemy ücretsiz kurslar Nisan ayı listesini hazır. Bu yazımızda da 2020 Nisan Ücretsiz Udemy kursları listeledik. Unutmayın ki kurslar dönemsel olarak ücretsiz olmaktadır. Biz yazıyı yayına aldığımızda ücretsiz olup, ertesi gün ücretli hale gelebilir.
NOT: Ücretli çıkan kurslar için önce çerezleri temizleyiniz.
NOT-1: Udemy kuponlarının sürelerinin olduğunu ve belirtilen süre sonunda ücretli olarak kursların satılacağını unutmayınız.
Tüm Udemy ücretsiz kurslar, bilgilendirmeler için Udemy kategorimizi görüntüleyebilirsiniz.
İşte her konuda ücretsiz Udemy eğitimleri..
PYTHON ile Veri Analizi Giriş Eğitimi: https://bit.ly/3bLHBAo
En Temelden Hızlıca Python |2020 Güncel|: https://bit.ly/2QZ1iwD
Hiç Bilmeyenler için Python: https://bit.ly/39yMXNF
Python ile Nesne Tabanlı Programlama A-Z™: https://bit.ly/2X1QxNR
A’dan Z’ye Python 3.7x Kursu: https://bit.ly/39HX6bf
Introduction to Data Science using Python (Module 1/3): https://bit.ly/39y12ex
Bootcamp for KNIME Analytics Platform: https://bit.ly/2ytuwNJ
Explore Population Pyramids with Python and Web Applications: https://bit.ly/2wMVC21
Welcome to Artificial Intelligence!: https://bit.ly/39ASDH2
Mastering Data Science and Machine Learning Fundamentals: https://bit.ly/2UYh4ZR
NodeJS Eğitimi: https://bit.ly/2WXO5Ie
MongooseJS Essentials – Learn MongoDB for Node.js: https://bit.ly/2xJRqzS
Node JS API Development for Beginners: https://bit.ly/2R4PWHz
Temel Seviye ReactJs: https://bit.ly/2UyIM06
React basic in just 1 hour: https://bit.ly/3dPHwNK
Sıfırdan Adım Adım Html 5 ve Css 3 Eğitim Seti: https://bit.ly/39wJzTC
Detaylı HTML ve CSS Eğitim Seti: https://bit.ly/2wKxCwp
CSS&CSS3 Sıfırdan Kapsamlı Eğitim Seti (HTML Devam): https://bit.ly/2X2kdu5
Sıfırdan HTML Öğreniyorum: https://bit.ly/3dKjsMt
PHP Yazabilirim-Temel PHP Eğitim Seti: https://bit.ly/2X2kH3n
Php İle Yönetim Paneli Yapmak: https://bit.ly/3aDSqEl
Semantic UI – A Complete Beginners Guide: https://bit.ly/2w6F2JU
Yeni Başlayanlar İçin Adobe Photoshop Temel Tasarım Eğitimi: https://bit.ly/2R5llcL
Sketch ile Arayüz Tasarımına Giriş (UI Dersleri): https://bit.ly/341wGQr
Sketch 3 Eğitim Seti: https://bit.ly/3bFMxXe
Bağlama Eğitimi Özel Seri: https://bit.ly/2wVRiNQ
Solfej Eğitimi – Nota Öğrenim Dersleri (Başlangıç Seviyesi): https://bit.ly/39DGjpz
KONUŞMA DÜZEYİNDE İNGİLİZCE ÖĞRENİYORUM: https://bit.ly/3dNYigf
İngilizcede En Sık Kullanılan 1500 Kelime: https://bit.ly/2UArxeN
NLP ile Hızlı ve Kolayca İngilizce Konuşmayı Öğren: https://bit.ly/39vcMhO