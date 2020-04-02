2020 Nisan Ücretsiz Udemy Kursları - Teknofeed.COM

Merhaba Tekno Feed takipçileri. Bir gelenek haline getirdiğimiz ve sizlere aylık olarak sunduğumuz Udemy ücretsiz kurslar Nisan ayı listesini hazır. Bu yazımızda da 2020 Nisan Ücretsiz Udemy kursları listeledik. Unutmayın ki kurslar dönemsel olarak ücretsiz olmaktadır. Biz yazıyı yayına aldığımızda ücretsiz olup, ertesi gün ücretli hale gelebilir.

NOT: Ücretli çıkan kurslar için önce çerezleri temizleyiniz.

NOT-1: Udemy kuponlarının sürelerinin olduğunu ve belirtilen süre sonunda ücretli olarak kursların satılacağını unutmayınız.

Tüm Udemy ücretsiz kurslar, bilgilendirmeler için Udemy kategorimizi görüntüleyebilirsiniz.

İşte Ücretsiz Udemy Kursları

İşte her konuda ücretsiz Udemy eğitimleri..

PYTHON ile Veri Analizi Giriş Eğitimi: https://bit.ly/3bLHBAo

En Temelden Hızlıca Python |2020 Güncel|: https://bit.ly/2QZ1iwD

Hiç Bilmeyenler için Python: https://bit.ly/39yMXNF

Python ile Nesne Tabanlı Programlama A-Z™: https://bit.ly/2X1QxNR

A’dan Z’ye Python 3.7x Kursu: https://bit.ly/39HX6bf

Introduction to Data Science using Python (Module 1/3): https://bit.ly/39y12ex

Bootcamp for KNIME Analytics Platform: https://bit.ly/2ytuwNJ

Explore Population Pyramids with Python and Web Applications: https://bit.ly/2wMVC21

Welcome to Artificial Intelligence!: https://bit.ly/39ASDH2

Mastering Data Science and Machine Learning Fundamentals: https://bit.ly/2UYh4ZR

NodeJS Eğitimi: https://bit.ly/2WXO5Ie

MongooseJS Essentials – Learn MongoDB for Node.js: https://bit.ly/2xJRqzS

Node JS API Development for Beginners: https://bit.ly/2R4PWHz

Temel Seviye ReactJs: https://bit.ly/2UyIM06

React basic in just 1 hour: https://bit.ly/3dPHwNK

Sıfırdan Adım Adım Html 5 ve Css 3 Eğitim Seti: https://bit.ly/39wJzTC

Detaylı HTML ve CSS Eğitim Seti: https://bit.ly/2wKxCwp

CSS&CSS3 Sıfırdan Kapsamlı Eğitim Seti (HTML Devam): https://bit.ly/2X2kdu5

Sıfırdan HTML Öğreniyorum: https://bit.ly/3dKjsMt

PHP Yazabilirim-Temel PHP Eğitim Seti: https://bit.ly/2X2kH3n

Php İle Yönetim Paneli Yapmak: https://bit.ly/3aDSqEl

Semantic UI – A Complete Beginners Guide: https://bit.ly/2w6F2JU

Yeni Başlayanlar İçin Adobe Photoshop Temel Tasarım Eğitimi: https://bit.ly/2R5llcL

Sketch ile Arayüz Tasarımına Giriş (UI Dersleri): https://bit.ly/341wGQr

Sketch 3 Eğitim Seti: https://bit.ly/3bFMxXe

Bağlama Eğitimi Özel Seri: https://bit.ly/2wVRiNQ

Solfej Eğitimi – Nota Öğrenim Dersleri (Başlangıç Seviyesi): https://bit.ly/39DGjpz

KONUŞMA DÜZEYİNDE İNGİLİZCE ÖĞRENİYORUM: https://bit.ly/3dNYigf

İngilizcede En Sık Kullanılan 1500 Kelime: https://bit.ly/2UArxeN

NLP ile Hızlı ve Kolayca İngilizce Konuşmayı Öğren: https://bit.ly/39vcMhO