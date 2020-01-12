2020'nin En İyi 5 Akıllı Telefon Kameraları

2020 yılının yeni telefonları yavaş yavaş karşımıza çıkıyor. Peki akıllı telefon kameraları arasında hangi telefonun kamerası daha iyi? İşte akıllı telefon kameraları,

Apple iPhone 11 Pro

Üç lensli arka kamerada ana f / 1.8 geniş açı, f / 2.4 ultra geniş ve f / 2.0 telefoto lens kullanılır. ISO aralıkları da benzer şekilde arttı, şüphesiz aşırı düşük ışıkta son derece etkileyici çekimler oluşturmak için bir dizi pozlama destekli fotoğraf kullanan Gece Modu’na yardımcı oluyor. Apple ayrıca, genişletilmiş dinamik aralık ile pürüzsüz 4K / 60fps kayıt sunan video özelliklerini de artırdı. Ön TrueDepth kamera da 12 megapiksele kadar çarptı ve şimdi 4K / 60fps kayıt da sunuyor.

Huawei P30 Pro

Huawei P30 Pro, Leica ile işbirliği içinde geliştirilen dört lensli bir arka kamera sistemine sahiptir. Bu, f / 1.6 diyafram açıklığına sahip devasa bir 40 megapiksel birincil lens, f / 2.2 diyafram açıklığına sahip 20 megapiksel (ultra geniş) bir sensör, f / 3.4 diyafram açıklığına sahip benzersiz 8 megapiksel (telefoto) birime ve dördüncü ToF (Uçuş Süresi) kamerası. Birincil SuperSpectrum sensörü, yüzde 40’a kadar daha fazla ışığın yakalanmasını sağlayan yeni bir RYYB (kırmızı sarı, sarı mavi) renk filtresi (geleneksel RGB veya kırmızı, yeşil mavi filtre yerine) kullanır.

Samsung Galaxy S10

Samsung Galaxy S10 üçlü lensli kamera kurulumuyla geliyor. Çift diyaframlı (f / 1.5 ve f / 2.4) 12 megapiksel birincil modülden, f / 2.4 diyafram açıklığına sahip başka bir 12 megapiksel (telefoto) sensörden ve üçüncü 16 megapiksel (ultra geniş) üniteden oluşur. f / 2.2 diyafram açıklığı. Birincil ve telefoto sensörler, süper hızlı otomatik odaklama ve OIS (Optik Görüntü Sabitleme) özelliğine sahip ve S10’un her türlü aydınlatma koşulunda gerçekçi fotoğraflar çekmesini sağlar. Galaxy S10’un kamera uygulaması, üç lens arasında zahmetsizce geçiş yapmanızı sağlar (çimdikleme-yakınlaştırma hareketleriyle) ve entegre ‘Sahne İyileştirici’, otomatik ayarlama için 30’a kadar farklı sahneyi (örn. Gün Batımı, Yiyecek ve Dağ) tanıyabilir kamera ayarları.

Xiaomi Pocophone F1

Xiaomi Pocophone F1, f / 1.9 diyafram açıklığına sahip 12 megapiksel birincil sensör ve f / 2.0 diyafram açıklığına sahip beş megapiksel ikincil derinlik sensöründen oluşan çift lensli arka kamera kurulumuyla birlikte gelir. Birincil lens çift piksel PDAF (Faz Algılama Otomatik Netleme) özelliğine sahiptir ve HDR (yüksek dinamik aralık) gibi standart özellikler de karışıma dahildir. Testlerimiz sırasında akıllı telefonun kamera performansının mükemmel olduğunu gördük. Gün ışığında çekilen fotoğraflar (ve benzer iyi aydınlatılmış koşullar), geniş netlik ve çözümlenmiş ayrıntılarla harika çıktı. Düşük ışıklı fotoğrafların da genellikle çok iyi olduğu ortaya çıktı, Otomatik HDR şeylere daha fazla yardımcı oldu.

Google Pixel 3

Google Pixel 3’teki birincil kamera kurulumu tek lensli bir meseledir. Çift pikselli PDAF (Faz Algılama Otomatik Netleme) ve OIS (Optik Görüntü Sabitleme) yardımıyla f / 1.8 diyafram açıklığına sahip yalnızca 12,2 megapiksel bir sensör var. Bu donanım, diğer amiral gemisi akıllı telefonların birlikte geldiği çok lensli kamera kurulumlarına kıyasla biraz alçakgönüllü gibi görünse de, Google’ın gelişmiş görüntü işleme algoritmaları ve otomatik HDR geliştirmeleri, çarpıcı bir fotoğrafa izin vererek burada tüm farkı yaratıyor.