2022’de İngiltere Innovator Vizesi Nasıl Alınır

Innovator vizesi; yenilikçi, uygulanabilir ve sürdürülebilir bir iş fikrine sahip olan ve İngiltere’de yeni bir iş kurmak isteyen deneyimli ve fon sahibi yatırımcılar için verilmektedir. İngiltere Innovator vizesi, 2019 yılının mart ayında uygulamaya konulmuştur.

İngiltere innovator vizesi hakkında merak edilenleri Türkiye’den yapılan İngiltere vizesi başvurularında yetkili kuruluş Vizem.net danışmanlarından öğrendik.

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Kimler Innovator Vizesine Başvurabilir?

İngiltere Innovator vizesine;18 yaş ve üzeri olan, en az B2 düzeyinde İngilizce bilen, herhangi bir sabıka kaydı bulundurmayan ve yeni bir iş kurmak için en az 50.000 Pound yatırım yapan yabancı ülke vatandaşları başvurabilmektedir.

Innovator Vizesi Başvuru Şartları Nelerdir?

Innovator vizesi başvuru şartları aşağıda listelenmiştir.

Yeni iş fikri: İngiltere iş dünyasına adım atmak için sürdürülebilir, uygulanabilir ve yenilikçi bir iş modeline sahip olunması gerekmektedir.

İngiltere iş dünyasına adım atmak için sürdürülebilir, uygulanabilir ve yenilikçi bir iş modeline sahip olunması gerekmektedir. Onay: İngiltere’deki “endorsing body” olarak adlandırılan onay kuruluşlar tarafından onay alınması gerekmektedir.

İngiltere’deki “endorsing body” olarak adlandırılan onay kuruluşlar tarafından onay alınması gerekmektedir. Yaş: 18 yaş ve üzerinde olunması gerekmektedir.

18 yaş ve üzerinde olunması gerekmektedir. İngilizce yeterlilik : En az B2 düzeyinde (CEFR ölçütüne göre) İngilizce bilgisine sahip olunması, İngilizce seviyesinin uluslararası sınav veya sertifikalar aracılığıyla kanıtlanması gerekmektedir.

En az B2 düzeyinde (CEFR ölçütüne göre) İngilizce bilgisine sahip olunması, İngilizce seviyesinin uluslararası sınav veya sertifikalar aracılığıyla kanıtlanması gerekmektedir. Finansal yeterlilik : Yeni bir iş kurmak isteyen Innovator vizesi başvuru sahiplerinin, en az 50.000 Pound değerinde bir yatırım fonuna sahip olması gerekmektedir.

İngiltereInnovator Vizesi İçin Gerekli Evraklar Nelerdir?

İngiltere Innovator vizesi için gerekli evraklar aşağıda verilmiştir.

Onay mektubu: İlgili onay kuruluşunun yenilikçi iş fikrini desteklediğine ilişkin onay mektubu sunulmalıdır.

İlgili onay kuruluşunun yenilikçi iş fikrini desteklediğine ilişkin onay mektubu sunulmalıdır. Pasaport: Son 10 yılda alınmış olmalı ve en az 2 boş sayfa içermelidir.

Son 10 yılda alınmış olmalı ve en az 2 boş sayfa içermelidir. Banka hesap özeti: Başvuru sahibinin banka hesabında en az 1.270 Pound olduğunu kanıtlamalıdır.

Başvuru sahibinin banka hesabında en az 1.270 Pound olduğunu kanıtlamalıdır. Dil yeterlilik belgesi: En az B2 seviyesinde İngilizce bilgisine sahip olunduğuna dair sertifika veya sınav sonuç belgesi sunulmalıdır.

En az B2 seviyesinde İngilizce bilgisine sahip olunduğuna dair sertifika veya sınav sonuç belgesi sunulmalıdır. Fon kanıtı: Yeni bir iş kurmak için en az 50.000 Pound değerinde fon sahibi olunduğuna dair kanıt sunulmalıdır.

Tüm belgelerin İngilizce veya Galce dilinde tercüme edilmiş olması gerekmektedir.

Innovator Vizesi İçin Türk Vatandaşların Tüberküloz Test Sonucu Göstermesi Gerekli Mi?

Hayır, Innovator vizesi için Türk vatandaşların tüberküloz test sonucu göstermesi gerekmemektedir.

Innovator Vizesi Başvurusu Nasıl Yapılır?

İngiltere Innovator vizesi başvurusu online olarak gerçekleştirilmektedir. Başvuru sahipleri başvuru yapmadan önce gerekli belgeleri sağlamak zorundadır. Her aile üyesi için ayrı başvuru alınmaktadır. Parmak izi alma ve dijital fotoğraf çekimi gibi biyometri işlemlerinin tamamlanması için TLScontact UK vize başvuru merkezine gidilmesi gerekmektedir.

Tüm başvuru adımları tamamlandığında, vize genellikle 3 hafta içerisinde çıkmaktadır. Herhangi bir duruma bağlı olarak İngiltere vizesi başvuru sürecinde gecikme yaşandığında, vize başvuru merkezi başvuru sahibi ile iletişime geçmektedir.

İngiltere Vize Başvuru Merkezi Türkiye’de Nerededir?

İngiltere vize başvuru merkezleri; Adana, Ankara, Antalya, Bursa, İstanbul ve İzmir illerinde bulunmaktadır.

Merkezlere gelinmeden öne İngiltere resmi web sitesi olan gov.uk üzerinden başvuru tmamlanmış olması ve gerekli evrakların taranarak açılan hesaba yüklenmesi gerekmektedir.

İngiltere Innovator Vize Ücreti Ne Kadardır?

İngiltere Innovator vize başvuru ücreti 1,021 Pound’dur. Her başvuru sahibi için (eş veya çocuk) ayrı ücret alınmaktadır. Danışmanlık, noter tasdiki, ve yeminli tercüme kalemleri bu ücrete dahil değildir.

İngiltereInnovator Vizesi Ne Kadar Sürede Çıkar?

İngiltere Innovator vizesi ortalama 3 hafta içerisinde çıkmaktadır.

Innovator Vizesinin Geçerlilik Süresi Ne Kadardır?

Innovator vizesinin geçerlilik süresi 3 yıldır.

İngiltere Innovator Vizesi Uzatılabilir Mi?

İngiltere Innovator vizesinin süresi uzatılabilmektedir. İngiltere Innovator vizesini uzatmak için

İngiltere’de mevcut işin hala yürütülüyor olması veya yeni bir iş kurulması ve mevcut vizenin geçerlilik tarihi bitmeden önce uzatma talebinde bulunulması gerekmektedir. Her bir aile bireyi için ayrı uzatma talebinde bulunulmaktadır.İngiltere vizesi uzatma başvuruları göçmenlik dairesi aracılığı ile yapılabilmektedir.

Sık Sorulan Sorular

Innovator vizesi hakkında en sık sorulan sorulara Vizem.net danışanlarının verdiği yanıtları aşağıda derledik.

Innovator Vizesi İle İngiltere Start Up Vizesinin Farkı Nedir?

İngiltere Innovator vizesi ile İngiltere Start Up vizesi arasındaki temel fark, Start Up vizesinin iş hayatının başlangıç evresinde olan, İngiltere’de yeni bir iş kurmak isteyen yabancı ülke vatandaşları için verilmesi; Innovator vizesinin ise İngiltere’de farklı bir iş modeli kurmak isteyen, deneyimli ve fon sahibi iş insanları için verilmesi olarak açıklanmaktadır.

Her iki vize türü için vize geçerlilik süresi, vize geçerlilik tarihi uzatma ve oturum izni elde etme konularında farklı kurallar izlenmektedir.

İngiltereInnovator Vizesi İle Neler Yapılabilir?

İngiltere Innovator vizesi ile yapılabilecekler aşağıda listelenmiştir.

İngiltere’de yenilikçi, uygulanabilir ve sürdürülebilir yeni bir iş modeli kurulabilmektedir.

Eş veya çocuk durumu varsa, bu vatandaşlar bakmakla yükümlü olunan kişiler olarak başvuru sahibi ile birlikte İngiltere’ye gelebilmektedir.

Vize alınma tarihi üzerinden 3 yıl geçmiş ise ve gerekli şartlar yerine getiriliyorsa İngiltere’de oturum izni alınabilmektedir.

İngiltere Innovator Vizesi İle Ek İşte Çalışılabilir Mi?

İngiltere Innovator vizesi ile ek işte çalışılamamaktadır.

Innovator Vizesi İle İngiltere’de Kalıcı Oturum İzni Ne Zaman Alınır?

Innovator vizesi ile İngiltere’de kalıcı oturum izni, 3 yıl süren vize geçerlilik süresi bitiminden sonra gerekli şartlar karşılandığı takdirde alınmaktadır.