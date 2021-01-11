Instagram Canlı Yayınlar Telefonunuza Nasıl Kaydedilir?

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Instagram Canlı Yayınlar Telefonunuza Nasıl Kaydedilir?

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Instagram Canlı Yayınlar Telefonunuza Nasıl Kaydedilir?
Okunuyor Instagram Canlı Yayınlar Telefonunuza Nasıl Kaydedilir?

Instagram, insanların canlı yayına girdiği en popüler uygulamalardan biridir, ancak canlı yayın bittikten sonra kaybolur. Tekrar izlemek için, bittikten sonra Instagram Hikayelerinde paylaşma seçeneğiniz var. Paylaşılan canlı yayınlara olan şey, genellikle hikayelerde olan 24 saat sonra kaybolmasıdır. Instagram Hikayelerinin aksine, Instagram canlı yayınlar daha sonra izlenmek üzere arşivlenmeyecek veya kaydedilmeyecektir. İşte onu Galerinize kaydetmek için yapabilecekleriniz.

Instagram Canlı Yayınlar

Instagram Canlı Yayınları Galerinize Nasıl Kaydedilir?

  • Her zamanki gibi Instagram’da canlı yayına girin. Canlı yayınlar bittiğinde, bunu Instagram Hikayelerinizde paylaşmanız istenecektir.
  • Paylaş düğmesine basmadan önce, ekranın sağ üst köşesine bakın, canlı yayınları paylaşmadan önce telefonunuzun galerisine kaydeden bir video kaydet düğmesi vardır. Film rulonuza kaydetmek için Kaydet’e dokunun.
  • Artık kaydettikten sonra, canlı yayının bir tekrarını Hikayelerde paylaşabilirsiniz. Instagram hikayelerinde paylaştığınız diğer fotoğraflar ve videolar gibi, canlı yayın tekrarları, bu hikayeleri vurgulamalar olarak eklemediğiniz sürece 24 saat sonra profilinizden kaybolur.
  • Canlı yayın kaydetmeden önce bir şekilde paylaştıysanız, onu kaydetmenizin bir yolu yoktur. Ayrıca, birden fazla cihazda Instagram hesabınız varsa, video kaydetmek için kullandığınız cihaza kaydedilecektir.

Instagram Stories’de paylaşılan canlı yayın, orijinal canlı yayın tüm beğenileri ve yorumları içerir. Canlı yayın izleyici sayısı, canlı yayın ve tekrarı izleyen herkesi içerir. Eğer yaptığımız talimatları doğru yaptıysanız kolayca canlı yayınları telefonunuza kaydetmiş olursunuz. Instagram makaleleri hakkında daha fazla bilgi için sitemizdeki diğer yazıları kontrol edebilirsiniz.

Bir önceki yazımız olan Instagram İşletme Hesabı Nasıl Açılır? başlıklı makalemizde instagram işletme, instagram işletme hesabı ve instagram işletme hesabı açmak hakkında bilgiler verilmektedir.

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