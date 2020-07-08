WhatsApp'ta Engellendiğinizi Öğrenme 4 Yolu

Birisinin WhatsApp’ta sizi engellediğini bulmaya mı çalışıyorsunuz? Birisi tarafından engellendiğinizde, WhatsApp sizi bilgilendirmez. WhatsApp’ta engellendiğinizi öğrenme yollarını açıklayacağız.

İletişim Bilgilerini Görüntüleme

WhatsApp’ta engellendiğinizi öğrenme ilk yolu, WhatsApp’ta profil resmini kontrol etmektir. Ancak bu çok fazla şey söylemiyor, kişinin profil resmini kaldırmış olması ihtimali var. Ancak yine de WhatsApp’ta iletişim bilgilerini görüntüleyerek kişi tarafından engellenip engellenmediğini görebilirsiniz. İletişim bilgileri size son görülen profil resmini ve bir durum güncellemesini gösterir. Tüm bu üç şey eksikse veya görüntüleyemiyorsanız, kişi sizi WhatsApp’ta engellemiş olabilir.

Bu yöntem işe yarıyor olsa da, görmeye çalıştığınız kişinin kim olduğunu bilen profil resmi, son görülme durumu kaldırılmıştır. Yargılamak için çok hızlı olduğunuzu düşünüyorsanız, bir sonraki yöntemi deneyin.

Kişiye Mesaj Gönderme

Yukarıda gösterilenleri denedikten sonra, sizi engellediğini düşündüğünüz kişiye mesajlar göndererek de kontrol edebilirsiniz. Bu, herhangi bir tür mesaj göndermek anlamına gelir, belki de en kısa seçenek metin mesajıdır ve tek bir onay işareti gördüğünüzde, bu kişi tarafından engellendiğinizi gösterir. Mesajınız maviye veya en azından çift tik’e dönüşüp dönmediğini görmek için birkaç saat sonra tekrar kontrol edebilirsiniz.

Kişiyi Arama

Mavi tikler ile gösterilen mesajların görülmesi için bu kadar uzun süre bekleyemeyeceğinizi düşünüyorsanız, WhatsApp’taki kişiyi aramayı da deneyebilirsiniz. Neden aramayı seçmelisiniz? Çünkü aradığınızda, kişi hızlı bir şekilde aramayı cevaplayabilir, ancak engellenmeniz durumunda bir zil sesi duymazsınız. Arama yaparken Zil sesi yerine Arama yapılıyor mesajı görüntülenir.

Ancak, kişi sizi gerçekten engellediyse, size hala sağlam bir onay vermez. Alıcının İnternet’i yoksa veya telefon kapalıysa, bu olabilir, gerçekten bir zil sesi duymazsınız. Bu nedenle, son seçenek, birisinin sizi WhatsApp’ta engellediğini öğrenmek için en kesin yöntemdir.

Bir Gruba Kişi Ekleme

Engellenmiş olsanız bile, gruptaki kişinin mesajlarını görebilirsiniz, bu yüzden WhatsApp’ta engellenip engellenmediğini kontrol etmek için ne yapılabilir? Bu kişiyi yeni bir gruba ekleyin. Evet! Yeni bir grup oluşturarak ve ekleyerek sizi engellediğini düşündüğünüz kişiyi ekleyin. Bu kişinin gruba eklenemeyeceğini belirten bir mesaj alırsanız, bu WhatsApp’ta % 100 engellendiğinizi görmenizi sağlar.

WhatsApp’ta biri tarafından tamamen engellenip engellenmediğini görmek için dört yöntemi de deneyebilirsiniz. Bu yöntemlerin çalışıp çalışmadığını kontrol etmek için bir arkadaşınızı WhatsApp’ta engellemeyi deneyebilirsiniz.