Instagram’dan DM Alımı Nasıl Kapatılır? - Teknofeed.COM

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Instagram’dan DM Alımı Nasıl Kapatılır?

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Instagram’dan DM Alımı Nasıl Kapatılır?
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Instagram, en popüler sosyal medya platformları arasında yer almaktadır. Günümüzde fotoğraf ve video paylaşma, anlık durum gönderme, reels oluşturma, mesajlaşma gibi pek çok özellik aktif olarak kullanılmaktadır. Bazı Instagram kullanıcıları ise DM olarak da bilinen Direct Mesagge özelliğini kapatmak istemektedir.

Instagram DM kapatma, diğer Instagram kullanıcılarının size mesaj göndermesini engelleyen bir işlemdir. Bu işlemi yapmak isteyen bireyler, tek bir kişiden mesaj alımını engelleyebileceği gibi tüm Instagram kullanıcılarının da mesaj göndermesini engelleyebilmektedir. Aşağıda yer alan başlıklarda bu iki işlemin nasıl yapıldığı anlatılmaktadır.

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1Instagram’da Kişi Mesajı Nasıl Engellenir?
2Instagram’da Tüm DM Alımları Nasıl Kapatılır?
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Instagram’da Kişi Mesajı Nasıl Engellenir?

Instagram’da bir veya birkaç kişinin size DM yoluyla mesaj göndermesini istemiyorsanız, yapabileceğiniz tekli bir engelleme işlemi bulunmaktadır. Bu bağlamdaInstagram’da DM alımını kapatma işlemini yapabilmek için aşağıdaki adımları takip etmeniz gerekmektedir.

  1. İlk olarak Instagram hesabınıza giriş yapınız.
  2. Daha sonra size mesaj göndermesini istemediğiniz kişinin profiline giriniz.
  3. Seçtiğiniz kişinin profilinde bulunan “Ayarlar” (üç noktalı ikon) butonuna basınız.
  4. Açılacak ayarlar panelinde bulunan “Engelle” seçeneğine tıklayınız.

Bu işlem, seçtiğiniz kişinin sizin profiline erişmesini tamamen engelleyecektir. Bu da demek oluyor ki, bu kişi sizin paylaştığınız fotoğraf ve videoları görüntüleyemez, yorum yazamaz, size mesaj gönderemez ve paylaştığınız durum gönderilerine bakamaz. Kısacası bu işlem o kişinin tamamen size ulaşmasını engelleyecektir. 

Instagram’da Tüm DM Alımları Nasıl Kapatılır?

Instagram DM alımı kapatma işlemini tüm Instagram kullanıcıları için sonlandırmak isteyen bireyler, kendi profiline giriş yaparak bu işlemi tamamlayabilmektedir. Aşağıdaki adımları takip ederek kimsenin size DM atmamasını sağlayabilirsiniz.

  1. Instagram uygulamasına giriş yapınız.
  2. Hesap bilgilerinizi girdikten sonra ana sayfadan profilinizin olduğu kısma giriniz.
  3. Profil bölümündeki ayarlar seçeneğine tıklayınız.
  4. Daha sonra “Bildirimler” başlığının altında bulunan “Anında İleti Bildirimleri” seçeneğine basınız.
  5. Karşınıza çıkan panelde yer alan “Instagram Direct” kısmını “Kimse” olarak değiştiriniz.

Yukarıda belirtilen işlemleri yapmanız durumunda, Instagram profilinizde mevcut olan mesajlaşma özelliğini kapatmış olursunuz. Bu durumda kimse size mesaj gönderemeyeceği gibi, siz de kimseye mesaj gönderimi yapamazsınız.

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