2023 Oscar Adayı Filmleri

Film endüstrisindeki en başarılı ödüller, Oscar Ödülleri olarak kabul görmektedir. Her sene verilen Oscar Ödülleri, sinema alanındaki kişilerin başarılarını taçlandırmaktadır.

Her Sene Heyecanla Beklediğimiz Oscar Ödüllerinin 2023 Ödül Törenine Damgasını Vuracak Film

Express VPN’in Oscar adayı filmleri içeren şemasını inceleyerek ödül gecesine hazırlanabilir ve kendi kazanan filminizi seçebilirsiniz! 12 Mart gecesi, görkemli bir törenle evlerimize konuk olacak Oscar Ödülleri’nin bu yıl 95. düzenlenmektedir. Los Angeles’taki Dolby Tiyatrosu’nda düzenlenecek törende 11 dalda “”Oscar”a aday gösterilen bir film öne çıkmaktadır. Film “Everything Everywhere All At Once” adlı yapımdır. Film, Everlyn adlı genç bir kadının dünyayı kurtarmak adına zorlu bir maceraya atılmasını anlatmaktadır.

Çin’den Amerika’ya uzanan görsel şöleni yüksek yolculuk içerisinde ana karakter farklı evrenleri keşfetmektedir. Bu keşif onu, her şeyi kurtaracak gücün içinde saklı olduğuna götürmektedir. Bilimkurgu, aksiyon kategorisindeki filmin yönetmen koltuğunda Daniel Kwan ve Daniel Scheinert oturmaktadır.

95. Oscar Ödülleri Aday Listesinin İddialı İsimleri

1929 yılından bu yana her sene düzenlenen Oscar Ödülleri’nin sunuculuğunu bu yıl Jimmy Kimmel yapacaktır. Amerikan Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi tarafından düzenlenen bu tören dünyanın en prestijli ödül gecesidir. 12 Mart’ı 13 Mart’a bağlayan gece yarısı milyonların beklediği sorular ekran başında yanıt bulacaktır.

Geceye damgasını 11 dalda Oscar adayı olan Everwhere All At Once filmi şimdiden vurmuştur. Bu yapımı, 9 dalda Oscar adayı iki film takip etmektedir. All Quiet on the Western Front ve The Banshess of Inisherin bu iki önemli yapımdır.

Listenin En İyi Erkek ve En İyi Kadın Oyuncu Adayları Kimler

95. Oscar Ödülleri’nin iddialı film ve oyuncu adayları törenin açılış gününde Akademi Başkanı tarafından açıklanmıştır. Başkan Janet Jang, konuşmasının ardından 23 kategorinin tüm yapım, oyuncu ve yönetmenlerini sırayla vermiştir. Peki, merakla beklenen listede hangi yıldızların adı geçmektedir? Listenin en iyi kadın oyuncu adayları:

Blonde filmiyle Ana de Armas

Everything Everywhere All At Once filmiyle Michelle Yeoh

Tár filmiyle Cate Blanchett

The Fabelmans filmiyle Michelle Williams

To Leslie filmiyle Andrea Riseborough

Listenin birbirinden iddialı erkek oyuncu adayları:

Living filmiyle Bill Nighy

Elvis filmiyle Austin Butler

The Whale filmiyle Brendan Fraser

The Banshees of Inisherin filmiyle Colin Farrell

Aftersun filmiyle Paul Mescal

Geçmiş Yıllarda Oscar Ödüllerinin Sahipleri Kimlerdi?

92 yıllık bir geçmişe sahip olan Oscar Ödülleri, sinemanın altın ödülleridir. Geçmişten bu yana Oscar Ödülleri’ne aday gösterildiği tüm dallarda ödül alan baz filmler damgasını vurmuştur. 1959 yapımı Ben-Hur ve 1997 yapımı unutulmaz Titanic filmi aday gösterildikleri tüm dallarda ödülleri toplamıştır.

2003 yapımı Yüzüklerin Efendisi: Kralın Dönüşü de aynı listede yer almaktadır. Peki, bu prestijli ödüllerin son beş yılında ipi kimler ve hangi filmler göğüslemiştir? 92. Oscar Ödülleri’nde soyla insana gelen klasik serveti anlatan Parazit en iyi film olmuştur. Meksiko’nun orta sınıf ailelerinin Roma’daki yaşamını anlatan Roma filmi, yabancı dilde en iyi film olmuştur.

The Shape of Water yani suyun sesi 90. Oscar Ödülleri’nin en iyi filmi seçilmiştir. Uyuşturucu batağındaki bir çocuğu anlatan Moonlight, 2017 yılının en iyi filmi olarak Oscar Ödülü’nü kazanmıştır.

2016 yılının en iyi filmi Spotlight, 2015 yılının en iyi filmi Birdman adlı yapımdır. 2014 yılının en iyi filmi 12 Years A Slave adlı yapımdır. Film, Gravity gibi iddialı bir yapımı geride bırakarak ödülü göğüslemiştir. 2013 yılının en iyi filmi ise Ben Affleck’in başrolünü oynadığı Argo olmuştur.

Türkiye’nin Oscar Yolculuğu

Ülkemiz, son on yılda Oscar aday adaylığında şansını denemiştir. Türkiye’nin Oscar yolculuğunda Kelebeğin Rüyası, Yedinci Koğuştaki Mucize, Bir Zamanlar Anadolu’da gibi yapımlar yer almaktadır. Gönül Yarası, Ayla, Kış Uykusu gibi yapımlar da bu yolculukta şansını denemiştir.

Türkiye’den sadece Nuri Bilge Ceylan’ın yönetmen koltuğunda oturduğu Üç Maymun filmi, listede yer almıştır. Film, 2008 yapımıdır. Ülkemizin 95. Oscar Ödülleri aday adayı ise Kerr filmi olmuştur. Yapım, Can adlı gencin babasının cenazesine katılmak adına geldiği kasabada bir cinayete tanık olmasını anlatmaktadır.

2023 Yılının Oscar Adayı Filmlerinin Yönetmenleri

95. Oscar Ödülleri heyecanla beklenirken filmlerin gizli kahramanları yönetmenler de belli olmuştur. Listede adı geçen en iyi yönetmen adayları:

Tár filmiyle Todd Field

The Banshees of Inisherin filmiyle Martin Mcdonagh

The Fabelman filmiyle Steven Sipelberg

Triangle of Sadness filmiyle Ruben Östlund

Everything Everywhere All At Once filmiyle de Daniel Kwan ve Daniel Scheinert

Her sene olduğu gibi Oscar Ödül Töreni, bu yılın da en çok konuşulan organizasyonu olacaktır.