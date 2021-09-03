3D DÜNYASININ DÖNDÜĞÜ YER: 3DMADMAX

Teknoloji dünyasında meydana gelen değişimler o kadar sıradan hayatın parçası haline geldi ki artık neredeyse her dijital veya basılı yayının bir teknoloji köşesi var. Bu teknoloji köşelerinde günlük, haftalık teknoloji haberleri mutlaka paylaşılır. Bu bolluğun nedeni teknolojinin hızla hayatın içine yerleşmesi ve hayatın akışının bir parçası olması. Renkli ekran telefonların çıkmasından henüz 20 sene bile geçmedi ama artık tek kameralı telefonlar bile demode sayılır oldu. Bu hızlı dijitalleşme sürecinden sanat da nasibini aldı. Özellikle görsel sanatlar yerini neredeyse tamamen dijital sanat eserlerine bıraktı.

Teknoloji dünyasında meydana gelen değişimler o kadar sıradan hayatın parçası haline geldi ki artık neredeyse her dijital veya basılı yayının bir teknoloji köşesi var. Bu teknoloji köşelerinde günlük, haftalık teknoloji haberleri mutlaka paylaşılır. Bu bolluğun nedeni teknolojinin hızla hayatın içine yerleşmesi ve hayatın akışının bir parçası olması. Renkli ekran telefonların çıkmasından henüz 20 sene bile geçmedi ama artık tek kameralı telefonlar bile demode sayılır oldu. Bu hızlı dijitalleşme sürecinden sanat da nasibini aldı. Özellikle görsel sanatlar yerini neredeyse tamamen dijital sanat eserlerine bıraktı.

İzlediğimiz animasyon filmleri, çocukların izlediği çizgi filmler, video oyunları ve daha birçok görsel içerik, 3d görsel tasarım sanatçılarının elinden çıkıyor. Birçok alanda olduğu gibi ana konudan ayrı bir konu haline gelip giderek daha da büyük bir topluluğa sahip olan bu 3d topluluğunun kendilerine has haberleri de oluyor elbette. Dünyada 3d tasarım, 3d sanat, 3d modelleme, 3d çizim gibi konuları barındıran; sadece bu konularla ilgili haber ve blog yayını yapan siteler mevcut. Türkçe bir site ise yakın zamana kadar yoktu diyebiliriz. Ama artık…

Artık 3d sanatçıların, 3d tasarım öğrencilerinin, oyun geliştiricilerinin, kısacası 3d sektörü ile ilgilenen herkesin kendinden bir parça bulacağı bir site var; 3dmadmax.com var. Ayrıca 3DMADMAX Youtube kanalı da ilginizi çekebilir.

NEDİR BU İÇERİKLER?

Bir şeyde uzmanlaşmak ve kendini daha da geliştirmek için o konuda olabildiğince çok okumak, öğrenmek ve pratik yapmak gerekiyor. 3dmadmax 3d tasarım ve diğer 3d kollarında kendini geliştirmek isteyenlerin bu ihtiyacını karşılayabilecek içerikler sunuyor.

Öncelikle en başından başlayalım. Bir sanatı icra edebilmek için öncelikle gerekli malzemeleri edinmek ve bu araç gereçleri nasıl kullanacağını öğrenmek gerekiyor. Yani temel eğitim. 3dmadmax.com sitesinde 3d tasarım, 3d çizim sanatı, grafik tasarımı, oyun motorları ve oyun geliştirme içeriği üretimi konularında paylaşımlar yapılıyor. Halihazırda eğitim alan kişilerin girip farklı bakış açıları kazanmalarına yardımcı olurken ilgilenen ama eğitimini alamayanlar için de bir ilk adım desteği oluyor bu içerikler.

3DMADMAX Dergilerinden Bazıları

3DMADMAX Dergilerinden yayınlananlarından bazıları

Eğitimimizi aldık şimdi sırada öğrendiklerimizi, pratiklerimizi başkalarına sunup bunu bir meslek olarak yaparak para kazanma kısmına geçelim istiyoruz. 3dmadmax.com okuyucu kitlesinin kariyer hedefinde de onların yanında olmayı amaçlayan az sayıda oluşumdan biri. 3d ile ilgili mesleklerde gereken yetkinliklere dair bilgi paylaşımı yapılarak Türkiye’de de bu alanda kariyer hedefi olan gençlerin donanımlı bir şekilde mesleğe başlamalarına yardımcı oluyor site.

3d tasarım konusunda aldığı eğitim sonucu başarılı işlere imza atmak üzere bir iş bulup mesleğimizi yapmaya başladık. Peki bitti mi kendimizi geliştirme serüvenimiz? Hayatta hiçbir konuda bilgi sınırlı değildir. Hayat boyu öğrenci olmak çok önemli. Her meslekten insanın yapması gereken bir şeydir mesleğinin gelişimini izlemek ve değişime adapte olmak. 3d ise teknolojinin kalbinin attığı ekranlarda olan bir sanat dalı olduğu için sürekli yenilikler ve güncellemeler olan bir dal. Bu yüzden mesleki ilerlemenin devamı için meslekle ilgili haberler ve gelişmeleri kaçırmamak gerekiyor. 3d içerikler, 3d üretim araçları, yeni çıkan 3d film ve oyunlar hakkında güncel haberler paylaşarak bu açığı da kapatan 3dmadmax.com geleceğin sanatçılarını yetiştiriyor diyebiliriz.

Bunun dışında çoğu meslekte sağlık sorunlarından tutun ek faydalara birçok kendine has konu vardır. 3d tasarımcılığın, 3d sanatçılarının da bir topluluk olduğunu unutmayalım. Günler süren bir projenin başından sonuna kadar odaklanıp ekrana bakan o gözlerin hali, kamburlaşan sırt, yetişmeyen işlerin stresi derken kendine has sağlık tavsiyelerine de ihtiyacı olan bir alan 3d tasarım. 3dmadmax.com sitesinde sağlık konusunda da tavsiyelerle dolu içeriklere rastlayacaksınız, şaşırmayın!

Kısacası Türkiye’de 3d tasarım sanatının kalbi 3dmadmax.com sitesinde atıyor. Türkiye’de geleceğin oyunları, filmleri ve modellemeleri bu siteye yolu düşen gençler tarafından çizilecek gibi görünüyor.

Bir önceki yazımız olan FreeHand'de Daire Etrafına Yazı Yazmak (Video) başlıklı makalemizde dönen yazı yazmak, freehand ve freehand de daire içine yazı hakkında bilgiler verilmektedir.