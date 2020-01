5 Temel After Effects Hilesi

After Effects, özellikle yeni başlayanlar için inanılmaz derecede derin ve korkutucu bir programdır. After Effects’i her açtığınızda, muhtemelen yeni ve yararlı bir şey öğreneceksiniz. After Effects ipuçları ve püf noktalarını sizlere aktaracağız.

Hızlı Kaydırma

Klavye kısayollarının herhangi bir post prodüksiyon yazılımında size tonlarca zaman kazandırabileceği bir sır değil, ancak AE’de beni en çok kurtaran tek klavye kısayolu, After Effects’teki hızlı kaydırma özelliğidir.

Normalde After Effects’i kaydırdığınızda, el simgesini tıklatarak veya (H) tuşuna basarak el aracını seçmeniz gerekir. Ancak, iki araç arasında geçiş yapmak yerine boşluk çubuğunu basılı tutarak el aracını arayabilirsiniz. Boşluk çubuğunu serbest bırakır bırakmaz, After Effects o sırada seçtiğiniz araca geri dönecektir. Bu hızlı ipucunu kullanarak el aletini artık tek başına kullanamazsınız.

RAM Önizleme

Video düzenleme yazılımı ile çalışmaya alışkınsanız, muhtemelen boşluk çubuğuna basarak videonuzu önizlemiş olursunuz. Ancak After Effects bu o kadar basit değil. Bilgisayarınızdaki video efektlerinin zorlanması nedeniyle, bir önizleme dosyası oluşturmadan After Effects’te video oynatamazsınız. Bu işlem RAM önizlemesi olarak bilinir. RAM önizlemesine başlamak için tek yapmanız gereken bilgisayarınızda control + 0 tuşlarına basın veya önizleme panelinin en sağındaki RAM önizleme düğmesini seçin. After Effects’teki RAM önizlemesini kullanarak sesi önizleyebilirsiniz.

Katmanları Çoğaltma

After Effects’te katman oluşturmanın, zaten var olan bir katmanı kopyalamaktan daha hızlı bir yolu yoktur. Bir katmanı çoğaltmak için tek yapmanız gereken Command + D tuşlarına basmaktır. Bu teknik hem katmanlar hem de etkiler üzerinde çalışır.

Render Kalitesi

After Effects, özellikle de çok sayıda katman üzerinde çok fazla etkiniz varsa, işleme çok zaman alabilir. Önizleme sürenizi önemli ölçüde azaltmak için yapabileceğiniz bir şey, oluşturma kalitenizi seçmektir. İşleme kalitesine erişmek için kompozisyon panelinizin altındaki açılır menüyü seçmeniz yeterlidir. Varsayılan olarak Tam olarak ayarlanır, ancak zaman kazanmak istiyorsanız bunu yarıya, üçüncü, çeyrek veya özel olarak bırakabilirsiniz. Projenizi dışa aktarmaya hazır olduğunuzda endişelenmeyin. Önizleme kaliteniz ne olursa olsun, dışa aktarmalarınız varsayılan olarak tam olarak ayarlanır.

Alfa Kanallarını Dışa Aktarma

Herhangi bir post prodüksiyon yazılımında kullanmak üzere grafik veya varlık dışa aktarıyorsanız, video kliplerinizin alfa kanallarına sahip olmasını istersiniz. Muhtemelen bildiğiniz gibi, bir piksel üç kanaldan oluşur: Kırmızı, Yeşil ve Mavi. Ancak After Effects’te yalnızca şeffaflıkla ilgilenen başka bir kanal var. Bu katmanlar, tahmin edebileceğiniz gibi alfa kanalları olarak adlandırılır. Varsayılan olarak, videolarınızda alfa kanalları dahil edilmez. İşleri daha karmaşık hale getirmek için, tüm codec bileşenleri alfa kanallarını dışa aktarmanıza izin vermez.