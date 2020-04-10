6 En İyi Ücretsiz Mobil Ekran Kaydedici - Teknofeed.COM
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6 En İyi Ücretsiz Mobil Ekran Kaydedici

6 En İyi Ücretsiz Mobil Ekran Kaydedici
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Bilgisayarda ekran kaydı almayı birçok kişi biliyor. Ancak iş telefona geldiği zaman bu durum biraz sorun yaratabiliyor. Çeşitli amaçlarla ekran kaydına ihtiyacımız olabiliyor. İşte bu durumda sizler için 5 En İyi Ücretsiz Mobil Ekran Kaydedici listesi oluşturduk. Listede iOS ve Android için ekran kaydetme uygulamaları yeralıyor.

İşte En İyi Mobil Ekran Kaydedici Uygulamalar

Listede herhangi bir sıralama yoktur.

1. RecMe

RecMe Screen Recorder

RecMe Screen Recorder

Ücretsiz akıllı telefon ekran kaydedici listemiz RecMe ücretsiz ekran kaydedici uygulaması ile başlatıyoruz. RecMe uygulaması hem ekran hem de ses kaydı için tasarlanmış ideal bir uygulama olarak karşımıza çıkıyor. 1 milyondan fazla indirmeye sahip uygulamanın 50 bin üzerinde başarılı oylaması bulunuyor. RecMe, Android telefonlar için ideal bir ekran kayıt uygulamasıdır.

RecMe Ekran Kaydedici Özellikleri

  • HD kalitesinde videolar üretin
  • Dahili sesli ekran kaydedici
  • Geri sayım ve durdurma seçeneklerini kaydetme
  • Görüntü bindirme (Pro sürümü)
  • Ekran çizimi (Pro sürümü)
  • Kaydınızı kontrol panelinden kontrol edin
  • Kayıt sırasında duraklat ve devam et
  • MP4 veya MKV video dosyasına kaydetme
  • Performansları ve kaliteyi optimize edin

2. Mobizen Ekran Kaydedici

Mobizen Ekran Kaydedici

Mobizen Ekran Kaydedici

Mobizen ekran kaydedici, Android cihazlar için en iyi ücretsiz ekran kaydedici uygulamalardan biri olarak karşımıza çıkıyor. 100 milyon üzerinde indirmeye sahip bu uygulama, 2 milyondan fazla oylama almış. En sevilen özelliği ise telefonu çok yormaması.

Mobizen Ücretsiz Ekran Kaydedici Özellikleri

  • Kayıt yaparken reaksiyonlarınızı özgürce yakalayın
  • Endişelenmeden uzun videolar kaydedin
  • Video Düzenleme Özellikleri!
  • Kişiselleştirilmiş bir video oluşturmak için bir Giriş ve Çıkış Videosu koyun!
  • Filigran Olmadan Temiz Ekran Kaydetme

3. Google Play Oyunlar Ekran Kaydedici

Google Play Oyunlar Ekran Kaydedici

Google Play Oyunlar Ekran Kaydedici

Telefonunuzda ekran kayıt için ekstra bir uygulama istiyorsanız Google Play Oyunlar uygulamasını kullanabilirsiniz. Android için Google Play Oyunlar uygulaması, kullanıcıların oyun eşyalarını veya diğer ekranları kaydetmesine olanak tanır. Google Play oyun uygulaması, ses özelliğine sahip ekran kaydedici arayan kullanıcılar için en iyi seçenektir.

4. AZ Screen Recorder

AZ Screen Recorder

AZ Screen Recorder

AZ Screen Recorder, 10 milyon üzeri indirmeye sahip uygulamalardan biri ve 1 milyon üzerinde yoruma sahip. Uygulama duraklatma ve sürdürme seçeneği bulunuyor. Ayrıca uygulama ile GIF yapma şansınız var.

AZ Ekran Kaydedici Özellikleri

  • Dahili ses kaydetme (Android 10)
  • Harici ses ile oynanışı kaydedin
  • Ekran kaydını duraklatma / sürdürme
  • Ön kamerayı etkinleştir (Facecam)
  • GIF yapımcısı
  • Hareketli pencereden veya bildirim çubuğundan ekran kaydını kontrol etme
  • Ekran kaydını durdurmak için cihazı sallayın
  • Oyun kaydedilirken ekranda çizim yapın
  • Kayıtlı videoları aktarma

5. ADV Screen Recorder

ADV Screen Recorder - Ekran Kayıt Uygulaması

ADV Screen Recorder – Ekran Kayıt Uygulaması

ADV Screen Recorder, temel ve gelişmiş sürüme sahip ekran kayıt uygulamasıdır. Gelişmiş versiyonda çeşitli özellikleri bulunmaktadır.

ADV Screen Recorder Özellikleri

  • 2 motorla kayıt
  • Kaydı duraklatma
  • En sevdiğiniz renkle anında çizim yapın
  • Metninizi tam özelleştirme ile ayarlama
  • Bannerınızı tam özelleştirme ile ayarlayın
  • Videoyu Kırp

6. Screen Recorder – No Ads

Screen Recorder - No ADS

Screen Recorder – No ADS

Android için en iyi uygulamalardan biri olan Screen Recorder – No ADS, en hafif ekran kayıt uygulamalarından biridir. Kullanıcılara 240p’den 1080p’ye kadar kayıt imkanı sağlar.

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6 En İyi Ücretsiz Mobil Ekran Kaydedici
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