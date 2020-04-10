6 En İyi Ücretsiz Mobil Ekran Kaydedici - Teknofeed.COM

Bilgisayarda ekran kaydı almayı birçok kişi biliyor. Ancak iş telefona geldiği zaman bu durum biraz sorun yaratabiliyor. Çeşitli amaçlarla ekran kaydına ihtiyacımız olabiliyor. İşte bu durumda sizler için 5 En İyi Ücretsiz Mobil Ekran Kaydedici listesi oluşturduk. Listede iOS ve Android için ekran kaydetme uygulamaları yeralıyor.

İşte En İyi Mobil Ekran Kaydedici Uygulamalar

Listede herhangi bir sıralama yoktur.

1. RecMe

Ücretsiz akıllı telefon ekran kaydedici listemiz RecMe ücretsiz ekran kaydedici uygulaması ile başlatıyoruz. RecMe uygulaması hem ekran hem de ses kaydı için tasarlanmış ideal bir uygulama olarak karşımıza çıkıyor. 1 milyondan fazla indirmeye sahip uygulamanın 50 bin üzerinde başarılı oylaması bulunuyor. RecMe, Android telefonlar için ideal bir ekran kayıt uygulamasıdır.

RecMe Ekran Kaydedici Özellikleri

HD kalitesinde videolar üretin

Dahili sesli ekran kaydedici

Geri sayım ve durdurma seçeneklerini kaydetme

Görüntü bindirme (Pro sürümü)

Ekran çizimi (Pro sürümü)

Kaydınızı kontrol panelinden kontrol edin

Kayıt sırasında duraklat ve devam et

MP4 veya MKV video dosyasına kaydetme

Performansları ve kaliteyi optimize edin

2. Mobizen Ekran Kaydedici

Mobizen ekran kaydedici, Android cihazlar için en iyi ücretsiz ekran kaydedici uygulamalardan biri olarak karşımıza çıkıyor. 100 milyon üzerinde indirmeye sahip bu uygulama, 2 milyondan fazla oylama almış. En sevilen özelliği ise telefonu çok yormaması.

Mobizen Ücretsiz Ekran Kaydedici Özellikleri

Kayıt yaparken reaksiyonlarınızı özgürce yakalayın

Endişelenmeden uzun videolar kaydedin

Video Düzenleme Özellikleri!

Kişiselleştirilmiş bir video oluşturmak için bir Giriş ve Çıkış Videosu koyun!

Filigran Olmadan Temiz Ekran Kaydetme

3. Google Play Oyunlar Ekran Kaydedici

Telefonunuzda ekran kayıt için ekstra bir uygulama istiyorsanız Google Play Oyunlar uygulamasını kullanabilirsiniz. Android için Google Play Oyunlar uygulaması, kullanıcıların oyun eşyalarını veya diğer ekranları kaydetmesine olanak tanır. Google Play oyun uygulaması, ses özelliğine sahip ekran kaydedici arayan kullanıcılar için en iyi seçenektir.

4. AZ Screen Recorder

AZ Screen Recorder, 10 milyon üzeri indirmeye sahip uygulamalardan biri ve 1 milyon üzerinde yoruma sahip. Uygulama duraklatma ve sürdürme seçeneği bulunuyor. Ayrıca uygulama ile GIF yapma şansınız var.

AZ Ekran Kaydedici Özellikleri

Dahili ses kaydetme (Android 10)

Harici ses ile oynanışı kaydedin

Ekran kaydını duraklatma / sürdürme

Ön kamerayı etkinleştir (Facecam)

GIF yapımcısı

Hareketli pencereden veya bildirim çubuğundan ekran kaydını kontrol etme

Ekran kaydını durdurmak için cihazı sallayın

Oyun kaydedilirken ekranda çizim yapın

Kayıtlı videoları aktarma

5. ADV Screen Recorder

ADV Screen Recorder, temel ve gelişmiş sürüme sahip ekran kayıt uygulamasıdır. Gelişmiş versiyonda çeşitli özellikleri bulunmaktadır.

ADV Screen Recorder Özellikleri

2 motorla kayıt

Kaydı duraklatma

En sevdiğiniz renkle anında çizim yapın

Metninizi tam özelleştirme ile ayarlama

Bannerınızı tam özelleştirme ile ayarlayın

Videoyu Kırp

6. Screen Recorder – No Ads

Android için en iyi uygulamalardan biri olan Screen Recorder – No ADS, en hafif ekran kayıt uygulamalarından biridir. Kullanıcılara 240p’den 1080p’ye kadar kayıt imkanı sağlar.