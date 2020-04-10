6 En İyi Ücretsiz Mobil Ekran Kaydedici - Teknofeed.COM

Bilgisayarda ekran kaydı almayı birçok kişi biliyor. Ancak iş telefona geldiği zaman bu durum biraz sorun yaratabiliyor. Çeşitli amaçlarla ekran kaydına ihtiyacımız olabiliyor. İşte bu durumda sizler için 5 En İyi Ücretsiz Mobil Ekran Kaydedici listesi oluşturduk. Listede iOS ve Android için ekran kaydetme uygulamaları yeralıyor.
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Ücretsiz akıllı telefon ekran kaydedici listemiz RecMe ücretsiz ekran kaydedici uygulaması ile başlatıyoruz. RecMe uygulaması hem ekran hem de ses kaydı için tasarlanmış ideal bir uygulama olarak karşımıza çıkıyor. 1 milyondan fazla indirmeye sahip uygulamanın 50 bin üzerinde başarılı oylaması bulunuyor. RecMe, Android telefonlar için ideal bir ekran kayıt uygulamasıdır.
Mobizen ekran kaydedici, Android cihazlar için en iyi ücretsiz ekran kaydedici uygulamalardan biri olarak karşımıza çıkıyor. 100 milyon üzerinde indirmeye sahip bu uygulama, 2 milyondan fazla oylama almış. En sevilen özelliği ise telefonu çok yormaması.
Telefonunuzda ekran kayıt için ekstra bir uygulama istiyorsanız Google Play Oyunlar uygulamasını kullanabilirsiniz. Android için Google Play Oyunlar uygulaması, kullanıcıların oyun eşyalarını veya diğer ekranları kaydetmesine olanak tanır. Google Play oyun uygulaması, ses özelliğine sahip ekran kaydedici arayan kullanıcılar için en iyi seçenektir.
AZ Screen Recorder, 10 milyon üzeri indirmeye sahip uygulamalardan biri ve 1 milyon üzerinde yoruma sahip. Uygulama duraklatma ve sürdürme seçeneği bulunuyor. Ayrıca uygulama ile GIF yapma şansınız var.
ADV Screen Recorder, temel ve gelişmiş sürüme sahip ekran kayıt uygulamasıdır. Gelişmiş versiyonda çeşitli özellikleri bulunmaktadır.
Android için en iyi uygulamalardan biri olan Screen Recorder – No ADS, en hafif ekran kayıt uygulamalarından biridir. Kullanıcılara 240p’den 1080p’ye kadar kayıt imkanı sağlar.