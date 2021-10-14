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A Vitamini İçeren Besinler

blanktarafından admin
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A vitamini genel sağlık ve esenlik için gereklidir. İnsan vücudu bunu yapamadığı için, insanlar bu vitamini besinlerden alır.

Retinol olarak da bilinen A vitamininin birkaç önemli işlevi vardır. Bunlar:

  • Vücudunuzun hastalık ve enfeksiyona (bağışıklık sistemi) karşı doğal savunmasının düzgün çalışmasına yardımcı olmak,
  • Loş ışıkta görmeye yardımcı olmak,
  • Burun gibi vücudun bazı bölümlerinin derisini sağlıklı tutmak.
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Peki, A Vitamini hangi besinlerde bulunur?İşte sizler için bir araya getirdiğimiz A vitamini içeren besinlerden bazıları!

a vitamini
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1 İyi A vitamini (retinol) kaynakları şunları içerir:
1.1 Beta-karotenin ana besin kaynakları şunlardır:

İyi A vitamini (retinol) kaynakları şunları içerir:

  • Peynir
  • Yumurtalar
  • Yağlı balık
  • Güçlendirilmiş az yağlı ezmeler
  • Süt ve yoğurt
  • Karaciğer– bu özellikle zengin bir A vitamini kaynağıdır, bu nedenle haftada bir kereden fazla alıyorsanız çok fazla A vitamini alma riskiniz olabilir (hamileyseniz yemekten kaçınmalısınız)
  • Vücut bunu retinole dönüştürebileceğinden, diyetinize iyi beta-karoten kaynakları ekleyerek de A vitamini alabilirsiniz.

Beta-karotenin ana besin kaynakları şunlardır:

  • Ispanak, havuç, tatlı patates ve kırmızıbiber gibi sarı, kırmızı ve yeşil (yapraklı) sebzeler
  • Mango, papaya ve kayısı gibi sarı meyveler

Eğer hamileyseniz…

Çok miktarda A vitamini almak doğmamış bebeğinize zarar verebilir. Bu nedenle hamileyseniz veya bebek sahibi olmayı düşünüyorsanız, karaciğer ürünleri yemeyin çünkü bunlar A vitamini bakımından çok yüksektir.

Ayrıca A vitamini içeren takviyeleri almaktan da kaçının. Daha fazla bilgi için doktorunuzla konuşun.

“Önce sen’le yazılıyor; senin, sevdiklerinin ve geleceğin öyküsü!” diyerek başladığı yolculuğunda, efsanelere konu olan yerlerden, ağaçların gizemli şarkılarına kadar ilgi çekici konulara değinen, bazen sağlıklı yaşam ipuçları veren bazen hayatımız da iz bırakanların iç dünyasını keşfeden bazen de gelmiş geçmiş en ünlü şiirlere değinen Çünkü Başka Sen Yok Blogu’nu takip etmek için linki tıklayabilirsiniz.

Bir önceki yazımız olan FreeHand'de Daire Etrafına Yazı Yazmak (Video) başlıklı makalemizde dönen yazı yazmak, freehand ve freehand de daire içine yazı hakkında bilgiler verilmektedir.

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    admin
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