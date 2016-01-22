A101 Mağazaları Online Market İşine Girdi, İşte Detaylar

Ülkemizde market zincirleri denildiğinde ilk akla gelen markalardan bir tanesi olan A101, yeni bir yatırıma imza atarak uzun süredir üzerinde çalıştığı online mağazasını aktif edip satışlara başladı.

online.a101.com.tr linki üzerinden siteye erişip sağlayabilir dilediğiniz ürünü kolayca sipariş vererek sahip olabilirsiniz. A101 online mağazasında sadece market ürünleri tabi ki olmayacak. Genel olarak baktığımızda; Elektronik, Ev, Yaşam, Tekstil, Anne, Bebek, Oyuncak, Otomobil, Bahçe, Yapı, Market gibi sektörlerde her istediğinizi bulabileceksiniz.

Şimdilik Yurtiçi, Mng, Aras gibi kargo firmaları ile çalışmakta olan A101 Online Mağazası, ilerleyen günlerde kendi kargo ağını kurma planlarını da düşünmekte. Kendi teslimat ağını kurduktan sonra ise bazı bölgelere aynı gün teslimat gibi seçenekleri de getirmeyi planlıyor. Bu sayede daha çok ilgili çekici hale geleceğini de düşünmekteyiz.

101 TL ve üzerinde ücretsiz kargo

Alıştığımız online mağaza sistemleri ile aynı şekilde çalışan A101 Online marketinden yapacağınız 101 TL ve üzeri alışverişlerinizde, siparişleriniz ücretsiz olarak kapınıza kadar teslim edelecek. Eğer 101 TL ve altı alışveriş yaparsanız çok düşük olarak 6 TL gibi bir ücret sizden tahsil edilecektir.

Bildiğiniz gibi Migros ve Carrefour gibi firmalar ülkemizde uzun senelerdir Online Market sektöründe boy göstermekte ve gerçekten başarılı işler yapmaktalar. A101’in bu atılımı sonrasında ve yaptığı indirimlerle güzel bir başarı sağladığı takdirde rakipleri olan BİM ve ŞOK gibi market zincirleri de bu işe el atabilir diye düşünmüyor değiliz.

Her türlü hizmete biz müşteriler olarak tabi ki açığız. En güzel kampanyaları ve en sorunsuz alışveriş umarız bizler için daha iyi hale getirirler hepsine bol şans 🙂