ABD'den Huawei Satışına Yasak! - Teknofeed.COM

2019 Mayıs ayı Amerika’da Huawei için yolun sonu olmuştu. Yılın ikinci yarısında yaşanan polemikler ve yazılım sorunları nedeniyle marka ABD satışlarını durdurmak zorunda kalmıştı. Amerikalı şirketler (Facebook, Google gibi) ise yeni modellerde ön yüklü olarak destek vermeyeceklerini açıklamıştı. Gündeme yeni gelen bir başka konuda ise ABD hükümeti Huawei’nin satışını neredeyse tamamen engelleyecek bir kanun üzerinde çalışıyor. İşte ABD’den Huawei satışına yasak hakkında bilgiler.

Satışları %10’un Altına Düşürecek Kural

Amerikan Ticaret Bakanlığı, Yönetim ve Bütçe Ofisine (OMB), Huawei satışlarını %10’un altına düşürecek yeni bir kural önerdi. Diğer taraftan ise Pentagon bu kuralara itiraz etti. Açıklamada Huawei’nin satışını sınırlayarak ABD şirketlerinin de büyük zarar görebileceği belirtildi.

2019 Mayıs’tan İtibaren Trump Ambargosu

ABD Başkanı Donald Trump, Huawei’nin lisans problemi nedeniyle Mayıs ayında büyük bir polemiğe neden olmuş ve şirketin satışlarını sona erdirmesini istemişti. Trump’ın çıkışının ardından büyük ABD menşeili şirketler de bu yasağa uyacağını açıklamıştı. Örneğin Google’ın Huawei telefonlarında kullanmak üzere Android’i Huawei’ye lisanslayamayacağın, Facebook, Twitter ise ön yüklü olarak gelmeyeceğini belirtmişi. Bunun üzerine de Huawei kendi işletim sistemini geliştirmeye başlamıştı.

ABD’den Huawei satışına yasak konusunda Huawei’nin bu son gelişmelere nasıl tepki vereceği merak konusu.