Akıllı Ev Otomasyonu Nedir? - Teknofeed.COM

Akıllı ev sistemleri ile evinizi yönetebilir ve eşyalarınıza müdahale edebilirsiniz. Bu sayede konforunuzu arttırabilir, güvenliğinizi sağlayabilir ve aynı zamanda da maddi ve zaman yönünden tasarruf edebilirsiniz. Bunu şu şekilde örneklendirebiliriz: dışarıdasınız ve lambayı açık unuttunuz. Hemen cep telefonunuzu açarak ev otomasyon uygulamasına girip yaptıktan sonra açık olan lambayı kapatabilirsiniz. Hatta gelişmiş akıllı ev otomasyonu sistemlerinde lambalar kendilerini otomatik olarak kapatmaktadır. Bu sayede maddi yönden bir tasarruf etmiş olursunuz.

Akıllı Ev Otomasyonu nedir?

Akıllı ev, size oldukça büyük bir konfor sağlamaktadır. Özellikle kullanmaktan memnuniyet duyacağınız ve kendinizi güvende hissedeceğinizin garantisini veren akıllı ev sistemleri ile evinizdeki eşyaları yönetmekle kalmayacak aynı zamanda sahip olduğunuz ayrıcalıklardan da faydalanmış olacaksınız. Üstelik bunu yapmak için evinizde olmanıza bile gerek yok. Günümüzde akıllı ev teknolojileri o kadar fazla gelişmiştir ki, eşyalar sensörler sayesinde kendi kendilerini yönetebilir ve birbirleri arasında iletişim kurabilir bir hale gelmiştir. Buna da bildiğiniz üzere nesnelerin interneti denmektedir.

Faydaları Nelerdir?

Ev otomasyonu faydaları aslında saymakla bitmemektedir. Çünkü evinizdeki tüm eşyaları yönetebildiğiniz, hatta bu eşyaların kendi kendini de yönetebildiği için konforunuz büyük oranda artmaktadır. Tüm bunların yanında en önemlisi aslında güvenliktir. Güvenlik konusunu yalnızca hırsızlık olarak algılamamak gerekir. Mesela dışarı çıkarken fişe takılı olarak bıraktığınız kettle elektriği bir süre sonra otomatik olarak kesilmektedir. Bu sayede sadece hırsızlığı değil aynı zamanda da yangına karşı da bir önlem almış oluyorsunuz. Ayrıca hırsızlık konusunda akıllı ev sistemlerinin, şüpheye yer vermeyecek şekilde önlemleri bulunmaktadır.

Akıllı Ev Otomasyonu Fiyatları

Size başta güvenlik ve sonrasında ise rahatlık, konfor ve tasarruf sağlayacak olan otonom ev sistemlerinin elbette ki bir maliyeti olacaktır. Akıllı ev sistemlerinde belirli bir fiyat yoktur. Sistemin fiyatı, içerdiği özelliklere, üreticiye ve ekibe göre değişiklik göstermektedir. Ne kadar fazla özellikli bir akıllı ev sistemi kurmak isterseniz ödeyeceğiniz miktar o kadar daha fazla olacaktır. Fakat sanılanın aksine akıllı ev sistemleri fiyatları tahmin edeceğinizden çok daha azdır.

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