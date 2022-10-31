Akülü Araba Tamiri Nasıl Yapılır?

Akülü araba tamiri yazımızla karşınızdayız. Akülü arabalar, gerçek arabalarla neredeyse aynı özelliklere sahiptir. Bu şirin araçlar her çocuğun hayalidir. Farlar, anahtar sistemi, geri ve ileri vites gibi sayısız özellikler elektronik kartlar tarafından gerçekleştirilir.

Günümüzde pek çok akülü araba markası ve modeli mevcut. Bunların her biri farklı donanımlara sahip. Genellikle elektronik kartlar, uzaktan kumanlar ve akü şarj aletleri hemen hemen aynıdır. Şimdi başlıca akülü araba markaları nelermiş bir göz atalım.

Akülü Araba Markaları

Akülü Araba Markaları

Çocukların hayallerini süsleyen birbirinden güzel akülü araba markaları ve modelleri mevcut. Bu modeller üstü açık, üstü kapalı, tek kişilik, çift kişilik, 6v, 12v, siyah, kırmızı, yeşil vb. onlarca farklılıkla sunuluyor. Başlıca akülü araba modelleri şunlardır:

Pilsan

BabyHope

Baby2go

Dolu

Baby Toys

Febe

Injusa

Rollplay

Aliş

And Car

İdeal ekipman

Babymax

Mercedes

Mercedes-Benz

Peg Perego

Sunny Baby

Yukarıda listelemiş olduğumuz markalar arasından en bilindik olan Pilsan’dır. Pilsan ürünleri, son derece kaliteli, kullanışlı ve pratik bir şekilde karşımıza çıkıyor. Ayrıca model açısından da geniş bir yelpazede sunuluyor. Akülü araçlara BURADAN ulaşabilirsiniz.

Akülü Araba Arızaları

Akülü araçlar genel olarak hem kullanışlı hem de eğlencelidir. Ancak bazı zamanlarda yanlış kullanımdan ya da teknik sorunlardan dolayı akülü araba arızaları meydana gelebiliyor. Bu arızalar genellikle elektronik kartları , sürücü ve besleme kartlarında meydana geliyor. Peki, hangi durumlarda arıza meydana gelebilir?

1- Aracın teknik aksamlarının su alması

2- Engebeli alanlarda çok fazla kullanılması

3- Uzun süre kullanılması

4- Şarjı dolmadan çekmek

5- Kapasitesinden fazla ağırlık yüklemek

Yukarıdaki maddeler daha da fazla uzatılabilir. Ancak başlıca nedenler bunlardır.

Akülü Araba Tamiri Yapılırken Nelere Dikkat Edilmelidir?

Akülü arabalar genellikle 1 ya da 2 yıllık garantiler ile satışa sunulur. Şimdi sıfır bir akülü araba aldığınızı varsayalım. Bu araç 3. ayında arızalandı ve çalışmıyor. Böyle durumda ebeveynler genellikle kendileri akülü araba tamiri yapmaya kalkarlar. Ancak bu yanlış bir uygulamadır. Çünkü yapacağınız yanlış müdahaleler, aracı garanti kapsamından çıkarabilir. Bu da ekstra ücret anlamına gelir. Peki, böyle durumlar da ne yapmak gerekiyor?

Akülü araba arızaları meydana geldiyse ilk önce ürünü temin ettiğiniz firmayla iletişime geçmeniz lazım. Hatta bazı firmalar arabayı evinizden bile almaya geliyor. Tamirini sağladıktan sonra tekrar getirip teslim ediyor. Akülü araba tamiri son derece hassas bir konudur. Araçlar, elektronik parçalarla donatıldığı için uzmanlık gerektirir. Tamir gerektiren başlıca durumlar şunlardır:

Arabanın çalışmaması

Şarjının çabuk bitmesi

Lastiklerde meydana gelen yıpranma ya da kopmalar

Araç parçalarında kırılmalar

Gaz pedalının çalışmaması

Viteslerin çalışmaması

Akülü Araba Tamiri İçin İrtibat Numaraları

Akülü Araba Tamiri İçin İrtibat Numaraları

Sizler için akülü araba satışı gerçekleştiren firmaların irtibat numaralarını derledik. Akülü araba tamiri için arayabileceğiniz numaralar şunlardır:

Pilsan: 0 850 850 0 767

Babyshope: +90 (212) 771 22 50

Robo: 0212 981 12 50

Dolu: 0212 875 90 20

Kamarot: 0850 288 8195

Baby2go: 0 (212) 771 40 06

İdeal Bir Akülü Araba Nasıl Olmalıdır?

İdeal bir akülü arabanım kullanım yaşı 3+ olarak belirtilmektedir. Kapasite genellikle 35 kg civarıdır. Hız ise 3,5-7 Km/h şeklindedir. 12v olanlar diğerlerine kıyasla daha verimlidir. Mutlaka Aşırı Isı ve Akıma Karşı Devre Koruma sistemi bulunmalıdır. Akıllı anahtar özelliğinin olması da önemlidir. Ayrıca emniyet kemeri, hareketli ayna ve elektronik korna gibi özelliklere de bakmalısınız.

İşlevsel ve kaliteli akülü arabalarda açılıp kapanabilen kapılar bulunur. Kapı camları genellikle çıkarılabilir niteliktedir. Araç depo kapağından şarj edilebilmesi de gerçekçi bir hava katar. Farların hareket halinde yanması da canlılık açısından önemlidir. Genellikle öne doğru giderken farlar ve renkli ledler yanar, geri giderken sadece ön farlar yanar.

Aracın gaz pedalından ayak çekildiğinde otomatik olarak fren yapmalıdır. Antensiz uzak kumanda bulunması da ebeveynlerin aracı çok daha rahat kontrol etmesini sağlar. Bunun yanında Frekans sabitleme özelliği olursa diğer uzaktan kumandalarla karışmaz. Fren sistemi uzaktan kumandalarda da olmalıdır. Aracın yavaş yavaş kalkması gerekir. Son olarak şık ve ergonomik bir tasarımla göze hitap etmesi lazım.

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