Aladdin gişede ne yaptı?

Disney‘nin Will Smith’in başrolünde olduğu yeni Aladdin filmi geçtiğimiz hafta Kuzey Amerika’da vizyona girerek 86.1 milyon dolarlık bir hasılat elde etti. Haftasonundaki resmi tatille beraber, bu hasılatın 100 milyon dolar civarına ulaştığı söyleniyor.

Aladdin filmi, Will Smith dışında pek ünlü isme sahip değil. Smith’e daha önce Tom Clancy’s Jack Ryan dizisinde oynamış olan Mena Massoud eşlik ediyor. İngiliz aktris Naomi Scott ise Prenses karakterini canlandırıyor. Aynı animasyon selefi gibi Guy Ritchie’nin yönettiği Aladdin, kendisine üç dilek hakkı veren bir cin ile tanışan sokak hırsızının Prenses ile tanışıp mutlu bir sona ulaşması hikayesini anlatıyor.

Aladdin, Disney‘nin yeniden çekilen en klasik live-action eserlerinden biri. Peki diğer Disney menşeili eserlere göre açılış haftasında ne kadar gelir elde etti?

2017’de çıkan Beauty and the Beast, 174.8 milyon dolarlık açılış haftasonu hasılatı ile birlikte rekoru elinde tutuyor. Hemen arkasında ise 116 milyon dolar ile Tim Burton’ın Alice in Wonderland’i var. Bunun yanında geçtiğimiz hafta Tim Burton imzalı çıkan Dumbo, açılışıyla yalnızca 40 milyon dolar toplayabildi.

Disney‘e ait eserler arasında haftasonu açılış hasıtları liderleri şu şekilde:

1. Beauty and the Beast $174,750,616

2. Alice in Wonderland $116,101,023

3. The Jungle Book (2016) $103,261,464

4. Aladdin $86,100,000

5. Maleficent $69,431,298

6. Cinderella $67,877,361

7. Dumbo $45,990,748

8. 101 Dalmatians $33,504,025

9. Alice Through the Looking Glass $26,858,726

10. Christopher Robin $24,585,139

11. Pete’s Dragon $21,514,095

12. 102 Dalmatians $19,883,351

13. The Jungle Book (1994) $5,129,959

Önümüzdeki Temmuz ayında vizyona girecek olan The Lion King’in, liderliği elinde bulunduran Beauty and the Beast’i geçerek zirveye oturacağı tahmin ediliyor.

Aynı anda Avengers: Endgame halen para kazandırmaya devam ediyor. Gişe raporlarını derleyen Comscore’a göre, Endgame, geçtiğimiz cuma ve pazar günleri arasında 16.8 milyon dolar değerinde bilet satarak ikinci sıraya yerleşti. Üçüncü sıra ise Lionsgate’in 24.4 milyon dolarlık bir bilet satışı getiren filmi John Wick: Chapter 3’e gitti. Sony‘nin yeni filmi olan ve yalnızca 6 milyon dolarlık bir bütçeyle çekilen Brightburn ise açılış gününde 8 milyon dolarlık bir hasılat elde etti.

Disney‘nin önümüzdeki aylarda uzun süredir yeniden çekilmesi beklenen ünlü animasyon The Lion King ile sinema hasılatlarında büyük bir dominasyon sağlaması bekleniyor.