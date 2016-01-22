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Alibaba Trendyol’u Satın Almak İçin Tam 728 Milyon Dolar Ödedi

Türkiye içerisinde oldukça başarılı işlere imza atan Trendyol firması, Çinli Alibaba'ya tam 3.6 Milyar Türk Lirası karşılığında devri gerçekleştirildi. İşte Detaylar...
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  • Sercan Aktay Sercan Aktay

Tüm dünyanın ve Çin’in en gelişmiş online alışveriş sitesi olan Alibaba, global piyasaya açılma çalışmalarına her geçen gün devam ediyor. Türkiye üzerinde daha fazla rol sahibi olabilmek adına Trendyol firmasını satın almıştı fakat sızan haberler haricinde resmi kişilerden bir açıklama gelmemişti. Ortalıkta yeni dolaşan bilgilere göre Alibaba, Trendyol için tam 728.000.000$ ücret ödediği açığa çıktı.

Geçtiğimiz Haziran ayında Trendyolu satın almak için kolları sıvayan Alibaba firması, 24 Temmuz tarihinde de gerekli onayları aldıktan sonra devir işlemlerine başlamıştı. Trendyol üzerinde çoğunluk hisselere artık sahip olan Alibaba, ana hissedar haline geldiğini söyleyebiliriz.

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%75 Hisse için 725 Milyon $

Trendol’un eski sahibi olan DSM Group firması resmi olarak Trendyol’u satın almaları için tam tamına 3.6 Milyar TL ödeme yapıldığını ifade etti. Bu rakamlarda satışlar her geçen gün e ticaret platformunda ödenmekte olup, hatırlarsınız ki 2015 yılında Yemeksepeti için Delivery Hero firması tam 589 Milyon Dolar ödeme yapmıştı, şuan bu rekor sanıyoruz ki Trendyol firmasının elinde, şimdiden Alibaba’ya başarılar diliyoruz.

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