AMD Ryzen 3. Nesil İşlemciler Ne Zaman Çıkıyor ?

AMD işlemci sektöründe yakaladığı yüksek başarıyı 3. nesil işlemciler ile de sürdürmeyi amaçlıyor, yakın zamanda tanıtılacak olan bu işlemci serisi hakkında edindiğimiz bilgiler bu yazımızda.

AMD firması bildiğiniz gibi ekran kartı sektöründe yakalayamadığı başarıyı işlemci konusunda oldukça rekabetçi ürünler ortaya çıkardı. Ryzen 3.nesil işlemciler de kısa süre içerisinde piyasaya çıkacağına dair söylentiler gelmeye devam ediyor.

AMD Ryzen 3. nesil işlemciler ne zaman çıkıyor ?

AMD her sene yaptığı gibi yine aynı şekilde güzel bir konferans ile bu yeni işlemci serisini tanıtmayı planlıyor. Şuan için kesin bir tarih söz konusu olmasa da 2019’un 2. veya 3. çeyreği gibi bu işlemcilerin bomba gibi geleceğini düşünmekteyiz. Yakın zamanda tanıtılması planlanan bu serinin yüksek ihtimalle 28 Mayıs tarihinde Computex 2019 etkinliği kapsamında da tanıtılması muhtemel.

AMD Ryzen 3 nesil işlemciler piyasaya çıkmadan bir fiyat tahmini yapmak çok zor tabi ki.

AMD Ryzen 3. nesil işlemci fiyatları

Threadripper ilk çıktığı zamanda hatırlarsanız 999 dolar gibi bir rakam ile piyasaya çıkış yapmıştı AMD Ryzen Threadripper 1950X ile kullanıcılara sunulmuştu.Ancak ikinci nesil olarak üretilen AMD işlemciler büyük bir şok ile daha da ucuz fiyatlara piyasaya çıkmıştı. Threadripper 3.nesil işlemciler, ikinci nesil işlemciler gibi uygun olacağı konusunda söylentiler çıkmaya başladı, eğer bu şekilde yeni işlemcileri piyasaya sürerler ise gerçekten güzel bir gelir elde edeceklerini de düşünüyoruz.

İşte amd 2. nesil işlemci fiyatları

Ryzen Threadripper 2990WX: 1.799 $ (1.639 £, 2.679 TL)

Ryzen Threadripper 2970WX: 1.299 $ (1.159 £, 2.039 TL)

Ryzen Threadripper 2950X: 899 $ (809 TL, 1.415 TL)

Ryzen Threadripper 2920X: 649 TL (583 TL, 1.019 TL)

Threadripper 3. nesil işlemcilerde bu şekilde olacağı bekleniyor. Şimdiden merakla bekliyoruz.