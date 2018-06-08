Android 9.0 Pie Güncellemesi Alacak Motorola Telefonlar

Uzun zamandır beklenen Android 9.0 Pie güncellemesi nihayet yayınlandı, hemen ardından Motorola firması hangi telefonlarına bu güncellemeyi vereceğini açıkladı. İşte detaylar...

Geçtiğimiz günlerde Android 9.0 sürümü olan Android Pie uzun bekleniş sonrasında yayınlandı. Bu yeni android sürümü hangi model cihazlara verileceği kullanıcılar tarafından merak konusu, yavaş yavaş firmalardan güncellemenin verileceği cihazlarda açıklanmaya başladı. Bu yazımızda Android 9.0 Pie güncellemesini alacak Motorola marka telefonlara göz atacağız.

Samsung gibi büyük firmalarda dahil bir çok android telefon modelleri henüz Android 8 güncellemesini dahi ulaşabilmiş değil. Ancak Google firması tarafından geçtiğimiz hafta Android 9 pie versiyonu piyasaya sunuldu bile. En hızlı reaksiyon gösteren firmalardan bir tanesi olan Motorola, hemen hangi cihazlarına bu yeni android sürümünü vereceğini açıkladı.

İşte Android 9 Güncellemesini Alacak Telefonlar

Moto Z3,

Moto Z3 Play,

Moto Z2 Force,

Moto Z2 Play,

Moto X4,

Moto G6 Plus,

Moto G6

Moto G6 Play

Android 9.0 Pie güncellemesini alacak ve resmi olarak duyurulan modeller arasından sadece yukarıdakilerin isimlerinin olduğunu söyleyebiliriz. Fakat resmi ve net bir tarih şuan için söz konusu değil, çok uzun vakit bekleyeceğinizi düşünmüyoruz.