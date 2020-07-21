Android İçin En İyi İngilizce Öğrenme Uygulamaları

Her ülkenin kendi dili olmasına rağmen, İngilizce hala iletişim için yaygın olarak kullanılan dildir. İngilizce iletişim için dünya çapında yaygın olarak kullanıldığında, o dilde nasıl yazı yazılacağını ve konuşulduğunu bilmek önemli hale gelir.

Günümüzde, anaokulundan öğrencilerine İngilizce dilini öğreten okulları olan birçok ülke var, ancak bazı nedenlerden dolayı, İngilizce bilmiyorsanız, akıllı telefonunuzu öğrenmek için kullanabilirsiniz. Nerede ve ne zaman isterseniz İngilizce dilini öğrenebilmeniz için burada Android için en iyi İngilizce öğrenme uygulamaları listeledik. İşte en iyi İngilizce öğrenme uygulamaları;

Duolingo: Dilleri Ücretsiz Öğrenin

Bedava.

Oyun oynarken bir dil öğrenin.

Geliştiricilerin bir sömestre eşit olduğunu iddia ettikleri 34 saatlik oyun süresi sağlar.

Arkadaşlarınızla takım kurun veya onlarla rekabet edin.

busuu: Kolay Dil Öğrenimi

Konuşma dersleri ve temel alıştırmalar.

Telaffuz örnekleri ve alıştırmalar.

Dilbilgisi ipuçları ve alıştırmalar.

Dinleme / Ses örnekleri.

Ders yazma ve alıştırmalar.

Diyalog dersleri ve alıştırmalar.

Kelime dersleri ve alıştırmalar.

Çevrimdışı mod, istediğiniz zaman, istediğiniz yerde eğitim almanızı sağlar.

Babbel – Dilleri Öğrenin

Uzmanlar tarafından geliştirilen kurslar.

Bir ders ortalama 15 dakika sürer.

İlerleme durumu birden fazla cihazda senkronize edildi.

Çevrimdışı kullanım için kullanılabilir içerik.

Learn English – 6,000 Kelime

Anadili konuşmacılar tarafından kelimeleri, fonetik transkripsiyonları ve telaffuz kayıtlarını göstermek için resimli 6.000 kelime.

Kelime hazinesi 140 alt konuya bölünmüş 15 tematik konuyu kapsar.

Eşsiz eğlenceli bir şekilde öğrenmek için 7 eğlenceli oyun arasından seçim yapın.

Uygulamanın öğrenme deneyiminizi geliştirmek için rastgele bir konu, alt konu ve oyun seçmesine izin veren bir Spin Kategorileri özelliği vardır.

İnceleme Yöneticisi, her oyun sırasında öğrendiğiniz tüm kelimeleri gözden geçirmenizi sağlar.

Çevrimdışı çalışır.

Johnny Grammar Kelime Yarışması