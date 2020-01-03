Aşağıdaki dört Android ipucu, genel Android telefon hızlandırma işlemlerinizi düzene sokmanıza yardımcı olacak, böylece cihazınızda dolaşabilir ve favori uygulamalarınıza, medya ve hizmetlerinize daha hızlı ve daha verimli bir şekilde erişebilirsiniz.

Android Ana Ekranlarınızı Özelleştirme

Android akıllı telefonunuzdaki tek tek ana ekran “bölmelerini” özelleştirmek, onu kendi başınıza yapmanın en kolay yollarından biridir ve en sık kullandığınız uygulamalara erişmek için gereken süreyi azaltır. Ve herhangi bir uygulamayı herhangi bir ana ekran bölmesine taşıyabilirsiniz.

Bir uygulamayı ya tüm Android yazılımınızın depolandığı “uygulama sayfanızdan” veya bir bölmeden diğerine taşımak için altında renkli bir gölge görünene kadar uygulamayı bir iki saniye basılı tutun. Bir uygulamayı uygulama sayfanızdan bir ana ekran sayfasına taşıyorsanız, uygulama sayfasına geçmeden hemen önce bulunduğunuz son ana ekran sayfasına geri dönersiniz.

Favori Uygulamalar için Ana Ekran Widget’ları Oluşturma

Android işletim sistemi hakkında en havalı şeylerden biri, ana ekranınızda oturan ve bilgileri görüntüleyen çeşitli “widget’ları” veya simgeleri kullanma yeteneğidir, böylece gerçek uygulamaları veya hizmetleri asla açmak zorunda kalmazsınız. Widget’lar zamandan tasarruf edebilir ve başka şekilde kaçırmış olabileceğiniz bilgileri gösterebilir.

Bir Android widget’ını ana ekranlarınızdan birine atamak için, bu ana ekranlardan birinde, yani başka widget’ları veya uygulamaları olmayan bir yerde boş bir alanı basılı tutmanız yeterlidir. Ardından, üçüncü taraf uygulama widget’larına erişmek için Android Widget’lar seçeneğini belirtin.

Sık Kullanılan Web Siteleri için Android Ana Ekran Kısayolları Oluşturma

Tıpkı belirli uygulamalar için ana ekran widget’ları oluşturabileceğiniz gibi, sık kullandığınız Web sayfalarınız için ana ekran kısayolları da oluşturabilirsiniz, böylece tarayıcınızı asla başlatmanız ve bu sayfalara gitmeniz gerekmez.

Ana ekranınıza özel bir Android kısayolu atamak için kısayol oluşturmak istediğiniz Web sayfasına gidin, ek seçenekleri getirmek için Menü tuşuna dokunun ve ardından Diğer’i seçin. Aşağıdaki ekranda Ana Sayfaya Kısayol Ekle seçeneğini belirleyin. Başka bir kısayol için yer kalmadıkça, seçtiğiniz Web sayfası için en son bulunduğunuz ana ekran bölmesinde yeni bir kısayol görünecektir, bu durumda yeni bir kısayola sığamayacağınız bildirilecektir.

Son Kullanılan Android Uygulamalarınızı Hızla Görüntüleyin ve Aralarında Geçiş Yapın

Sık kullanılan Android uygulamaları arasında hızlı bir şekilde ileri geri atlamanın en iyi yollarından biri, ekranda En Son etiketli sekiz uygulama simge seti görünene kadar parmağınızı Android Ana Ekran Düğmesinde bir iki saniye basılı tutmaktır.

Son sayfasındaki simgelerine dokunarak bu sekiz uygulamadan herhangi birini kaldırın. Dahil edilen uygulamalar, en son hangilerini kullandığınıza bağlı olarak değişir. Android telefon hızlandırma işlemleri için sitemizi takip etmeye devam edin.