Facebook’tan mesaj göndermek ve almak istiyorsanız, Facebook’un uygulamasından mesaj gönderip alamayacağınız için Facebook’un bağımsız Messenger uygulamasını yüklemeniz gerekir. Android’de Facebook Messenger oturumunu kapatmak istiyorsanız, Facebook Messenger uygulamasında oturum kapatma seçeneğinin olmadığını keşfetmiş olmanız gerekir. Görünüşe göre Facebook, Messenger uygulamasından ayrılmanızı ve diğer alternatifleri denemenizi istemiyor. Ama endişelenmeyin. Bu yazıda Android’de Facebook Messenger oturum kapatma nasıl yapılacağını göstereceğiz.

Android’de Facebook Messenger Oturumunu Kapatma

1. Adım: Android’de Facebook Messenger oturumunu kapatabilmek için ‘Ayarlar‘ bölümüne gitmeniz ve ardından ‘Uygulamalar‘ bölümünü açmanız gerekir. Uygulamalar bölümünü açtıktan sonra, app İndirilenler ‘uygulamalar altında Messenger uygulamasını bulun ve açın.

2. Adım: Ardından uygulama bilgilerini bulacaksınız. Data Verileri Temizle üzerine dokunun ve ardından uygulama verilerini silmek için onaylamanız istendiğinde ‘Tamam‘ üzerine dokunun. Uygulama verilerini temizledikten sonra veri ve önbellek sayaçlarının sıfırlandığını göreceksiniz. Bunun yerine, Messenger uygulamasının verileri ve önbelleği temizlendi.

3. Adım: Adım 2 ile işiniz biter bitmez Facebook Messenger uygulamasını açın. Facebook Messenger oturumunuzu kapattığınızı göreceksiniz. Facebook uygulamasını da yüklediyseniz, profil adınızın ‘Messenger’a Hoş Geldiniz yazının altında görüntülendiğini göreceksiniz. Farklı Devam Et ‘düğmesine dokunarak giriş yapabilirsiniz.

Farklı bir hesaptan giriş yapmak istiyorsanız, Account Hesap Değiştir tap üzerine dokunabilirsiniz. Bundan sonra, Messenger Facebook ile giriş yap tap üzerine dokunun ve Facebook Messenger’da tekrar oturum açabilmek için giriş bilgilerini sağlamanız gerekir. Bu yazının yardımıyla Android’de Facebook Messenger’dan çıkış yapabileceğinizi umuyoruz. Android’de Facebook Messenger’dan başarıyla çıkıp çıkamayacağınızı bize bildirin. Herhangi bir sorunuz varsa, bunları aşağıdaki yorumlarda yayınlayın veya sosyal medyada bize ulaşmaktan çekinmeyin. Bu tür ipuçları ve püf noktaları için Nasıl Yapılır Kılavuzları bölümümüze gidin.