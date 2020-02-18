App İncelemesi: "Cebinizdeki Yetkili Servis: Servvis" - Teknofeed.COM

Bugün sizlere yeni bir uygulamadan bahsetmek istiyorum. Tesadüfen karşılaştığım ve ilgimi çeken bir uygulama olan Servvis, elektronik eşyalarınızı cebinize taşıyor. Uygulama ile evinizdeki, iş yerinizdeki yani kısaca sahip olduğunuz elektronik cihazları kayıt altına alabiliyorsunuz. Peki Servvis ne işe yarıyor?

Uygulama Hakkında

Bu uygulama ile sisteme elektronik cihazlarınızı ekleyebiliyor, bu cihazların garanti belgeleri ve faturalarını kayıt altında tutabiliyorsunuz. Ayrıca uygulama kısa videolar halinde elektronik cihazların kullanımı hakkında da bilgiler veren uygulama ile şunları yapabiliyorsunuz;

Tüm elektronik eşyalarınızın bakım, onarım vb süreçlerini tek bir yerden yönetebilirsiniz.

Arıza anında eşyanızın gerçek yetkili servisine kolayca ulaşabilirsiniz.

Fatura ve garanti belgelerini Servvis’e yükleyebilir ve dilediğiniz zaman ulaşabilirsiniz.

Bakımı yaklaşan elektronik eşyalarınız için hatırlatma bildirimleri alabilirsiniz.

Garanti süresi dolmak üzere olan eşyalarınız için hatırlatma bildirimleri alabilirsiniz.

Dilerseniz yeni garanti paketi satın alabilirsiniz.

Faydalı video içeriklerle basit sorunları gidermeyi öğrenebilirsiniz.

Tüm eşyalarınızın bakım ve onarım geçmişini görüntüleyebilirsiniz.

Tek tıkla yetkili servislerden servis kaydı oluşturabilirsiniz.

Servvis Ne Gibi Avantaj Sağlıyor?

Servvis en temelde kullanıcılara eşyalarını kayıt altında tutmayı, yetkili servislere hızlı bir şekilde ulaşmayı sağlıyor. Bu sayede kullanıcılar tek bir noktadan cihazlarını kontrol altında tutarak büyük bir dertten kurtuluyor. Diğer taraftan çok sık kaybolan ve bize dert olan garanti belgesi, fatura gibi belgelerin de kayıt altında tutularak ihtiyaç anında elimizin altında tutulmasını sağlıyor. Üstelik tüm bunları ücretsiz olarak yapıyor.

Uygulamanın App Store Linki: https://apps.apple.com/us/app/servvis/id1473629297?ls=1

Teknofeed Yorumu

Teknofeed ailesi olarak bu uygulamayı herkese öneriyoruz. Yetkili servislere ulaşmada, belgelerinizi saklamada oldukça etkili bir yöntem. İlerleyen dönemde uygulama, giderek popüler bir hale gelecektir. Sizde şimdiden yerinizi alın.