Apple Cihazlardaki Batarya Değişiminde Dikkat Edilecekler

Apple akıllı telefon, bilgisayar ve tablet modellerinde, pil ömrü iyi bir deneyim sunmasına rağmen, belli bir süre sonra bataryanın kullanım süresi zayıflamaktadır. iPhone modellerinin yanı sıra iPad ve MacBook modellerinde pil ömrünün zayıflaması durumunda, batarya değişimi şarttır. Batarya değişimi süreci, genel olarak pil döngüsünün belli bir seviyeye gelmesi durumunda yapılır. Ancak farklı nedenlerden kaynaklı olarak Apple cihazların bataryası değiştirilebilir.

Apple batarya değişimi

Apple cihazlarda batarya ne zaman değiştirilmeli?

iPhone, iPad ve MacBooklarda pille ilgili sorunlar, cihazın kullanımına engel olması nedeniyle olası sorunlarda değişimin hızlı bir şekilde yapılmasını gerekli kılıyor. Apple batarya değişiminde, en çok dikkat edilmesi gereken konu pil döngüsüdür. Akıllı telefonlarda, bilgisayarlarda pilin toplam şarj edilme sayısı, pil döngüsünü verir. Bununla birlikte, farklı sorunlardan kaynaklı olarak, Apple cihazların bataryasının değişimi gerekebilir. Bu sorunlar şu şekilde sıralanabilir:

Cihazın şarj yüzdesi, kısa bir süre içinde çok fazla düşüyorsa

Pilde ısınma söz konusuysa

Cihaz aniden kapanıyorsa

Bataryanın kullanım süresi, cihazın alındığı ilk güne göre çok fazla düştüyse

Yukarıda yer alan konular, Apple cihazların bataryası ile ilgili ciddi sorunlar olduğunun göstergesidir. Bu nedenle, iPhone pil ya da MacBook pil değişimi gereklidir. Apple modellerinde, iPhoneların batarya değişiminde telefonda yer alan “Pil Sağlığı” menüsüne girerek kontrol yapılması önemlidir. Pil Sağlığı menüsünde, bataryanın sağlık yüzdesi görülebilir. Yüzde 95 gibi bir seviye, pilin sağlıklı olduğunu gösterirken, yüzde 75 gibi bir seviye, değişim yapılmasını gerektirir.

Apple batarya değişiminde nelere dikkat edilmeli?

Apple cihazlarında yer alan bataryaların tamamı sınırlı bir kullanım ömrüne sahiptir. Telefonlarda birkaç yıl içinde pil sağlığı yüzde 90’ın altına inebilirken MacBooklardaki pil çevrim sayısının 500’ü geçmesi de bataryanın eski kapasitesinin altında çalışmasına neden olur.

Apple batarya değişim sürecinde ilk dikkat edilecek konu, donanımın orijinal olmasıdır. Orijinal Apple bataryaları, cihazla uyumlu olmasının yanı sıra, verimli bir pil ömrü sunacağı için tercih edilir. Bununla birlikte, garanti süreci devam eden bir üründe orjinal olmayan pil kullanımı, cihazı garanti kapsamından çıkarır. Kullanılan bataryanın orjinal olup olmadığını anlamak için iPhone modellerinde Hakkında kısmında yer alan “Parçalar ve Servis Geçmişi” kısmı kontrol edilebilir. Sahte bir batarya, burada “Bilinmeyen Parça” olarak yer alır.

Batarya değişimden sonra nelere dikkat edilmeli?

Apple batarya değişiminin ardından, cihazın kullanım ömrü ilk dönemleri ile aynı olmalıdır. Bununla birlikte, yeni bir batarya takılan cihazda, sağlıklı bir enerji sarfiyatı için dikkat edilecek konular mevcut. iPhone modellerinde, cihazın pil ömrünün optimum olabilmesi adına, bağlantı esnasında 4.5G yerine kablosuz internet ağının tercih edilmesi önemlidir.

Bununla birlikte ekran parlaklığının optimize edilmesi de cihazın düşük enerji sarfiyatı ile çalışmasına neden olur. MacBook modellerinde, cihazın kullanılmadığı dönemlerde uyku modu yerine doğrudan kapatılması pilin daha sağlıklı çalışması için önemlidir. Bununla birlikte, cihaz kullanılmadığında otomatik olarak ekran koruyucunun devreye girmesi de pil ömrünü uzatacak önlemler arasında.